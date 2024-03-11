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Патиссоны предпочитают плодородные почвы: рассказываем об этом овоще

Как правильно сажать патиссоны и заботиться о них?

2:50
Садоводство » Овощи

Патиссоны, или также известные как белокачанная тыква, являются популярным овощем среди садоводов. Эти маленькие и круглые фрукты, выращенные в тёплом климате, являются отличным добавлением к множеству блюд. Но как правильно сажать патиссоны и заботиться о них? В этой статье мы рассмотрим все аспекты выращивания этого удивительного овоща.

Как правильно сажать патиссоны и заботиться о них?
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

В выращивании патиссонов важным является подготовка почвы. Убедитесь, что выбранное место для посадки обеспечивает достаточное количество солнечного света и хорошую дренажную систему. Патиссоны предпочитают плодородные почвы с нейтральным pH уровнем.

Когда почва готова, можно приступать к посадке семян патиссонов. Предварительно можно выбрать семена высококачественных сортов патиссонов в местных садовых центрах или у надежных поставщиков. Рекомендуется семенную посадку осуществлять непосредственно в открытый грунт после того, как минует угроза заморозков.

Семена патиссонов следует посадить на глубину около 2,5-3 см и в интервале 45-60 см между кустами. Обеспечьте им достаточное количество влаги, но избегайте излишнего полива, чтобы не создать ситуацию переувлажнения почвы.

После посадки настало время заботиться о вашем будущем урожае патиссонов. Регулярное поливание — важный аспект ухода за патиссонами. Они требуют умеренного полива один-два раза в неделю, особенно во время сухого периода.

Кроме того, следите за сорняками и удаляйте их, чтобы не позволить им конкурировать с патиссонами за питательные вещества. Мульчирование вокруг растений поможет снизить рост сорняков и сохранить влагу в почве.

Регулярная подкормка патиссонов также необходима для обеспечения их здорового роста. Используйте органические или минеральные удобрения, применяемые в соответствии с инструкциями на упаковке.

Один из ключевых моментов при разведении патиссонов — контроль вредителей и болезней. Патиссоны могут быть подвержены атакам паразитов, таких как тля или грибковые инфекции. Регулярно осматривайте растения и применяйте необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вредителей или болезней.

Наконец, когда патиссоны начнут завязывать плоды, учтите, что раннее сборщество способствует обеспечению более высокого урожая. Собирайте патиссоны, когда они достигают диаметра около 5-7 см. Плоды, находящиеся на растении слишком долго, становятся жесткими и несъедобными.

Посадка и уход за патиссонами требуют некоторого труда и внимания, но результаты стоят ваших усилий. Наслаждайтесь вкусными и питательными патиссонами, которые можно использовать в различных кулинарных рецептах.

Патиссоны от А до Я
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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