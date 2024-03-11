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Как правильно вырастить канну, чтобы достичь великолепных результатов

Применяют для озеленения садов и украшения цветников - канны

2:43
Садоводство » Цветы

Канна (Canna indica) — великолепное растение, которое выделяется своей красотой и яркостью. Изумрудные листья и яркие цветы делают её популярным выбором для озеленения садов и украшения цветников. Однако, чтобы достичь великолепных результатов, необходимо правильно вырастить канну и обеспечить ей должный уход.

Лучшее время для посадки канны — весна или начало лета. Важно выбрать подходящее место, где она получит достаточно солнечного света. Кроме того, канне нужна защита от сильных ветров, поэтому старайтесь выбирать место с некоторым укрытием. Питательная почва играет важную роль в росте канны, поэтому важно добавить органическое удобрение или перегнанный компост перед посадкой.

Перед тем как сажать канну, замочите ризомы в воде на протяжении суток. Затем рыхло перекапайте почву и сажайте ризомы на глубину около 10-15 см, сохраняя между ними расстояние примерно 30-60 см в зависимости от сорта.

Правильный уход за канной начинается с регулярного полива. Это особенно важно во время сухих и жарких периодов. Однако старайтесь не переувлажнять почву, так как это может привести к гниению корней. Залейте растение, когда верхний слой почвы станет сухим на ощупь.

Также следует обращать внимание на удобрение. Канны нуждаются в регулярном подкормке для максимального роста и цветения. Рекомендуется использовать универсальное удобрение, но помните, что избыток питательных веществ может вызвать переборы листвы с ущербом для цветения.

Не забывайте о повороте канны для равномерного освещения. Растение будет стремиться расти в сторону источника света, поэтому его периодическое поворачивание поможет добиться равномерного роста.

Чтобы канна продолжала цвести на протяжении всего сезона, регулярно удаляйте увядающие соцветия. Это стимулирует растение к образованию новых бутонов и продлит цветение.

Важно помнить, что в некоторых районах канна не зимостойка. Поэтому перед началом холодного периода рекомендуется копать ризомы и хранить их в сухом и прохладном месте до следующей весны. Если вы живете в умеренном климате, где зимы не слишком суровы, можно оставить ризомы в земле, но укрыть их сухими листьями или другим утеплителем.

Канна — растение, которое требует некоторого внимания и заботы, но благодаря своей красоте и яркости оно станет незаменимым украшением вашего сада. Следуя вышеперечисленным советам по выращиванию и уходу, вы сможете насладиться великолепным цветением канны и любоваться ее прекрасными листьями и яркими цветами сезон за сезоном.

Канны – выращивание и уход в открытом грунте
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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