Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Германии ученые не обнаружили нарушений здоровья у мужчины, который сделал 217 вакцин от COVID-19
Из-за чего собаки так не любят кошек
Telegraph: США могут выйти из НАТО
Отрицательное мышление и прокрастинация: результаты исследования из Университета штата Огайо
Протестующие в Булонь-сюр-Мере парализовали движение в центре города
Модель Джиджи Хадид сменила имидж накануне "Оскара"
Филипп Киркоров заявил о сокращении звезд на эстраде
В районе Покровского уничтожено два ЗРК Patriot
Мария Кожевникова не считает 8 Марта своим праздником
Рассказываем, как создать оптимальные условия для роста и развития в начале весны

Когда начинать поливать цветы после зимы?

2:54
Садоводство » Советы

После долгой и холодной зимы, когда снег начинает таять, сердце садовода наполняется радостью и надеждой. Время ожидания весны и зеленеющей природы подходит к концу. Однако, прежде чем приступить к активным работам на огороде, необходимо понять, когда именно начинать поливать сады и грядки, чтобы обеспечить им оптимальные условия для роста и развития.

Когда начинать поливать цветы после зимы?
Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Вопрос, который возникает у многих садоводов, когда начинать поливать огород после зимы, не имеет однозначного ответа. Ответ зависит от множества факторов, таких как климатические условия, тип почвы, виды культур и их особенности.

Важным фактором при определении времени начала полива является погода. Если после зимы наступили дождливые и влажные дни, то, скорее всего, огород достаточно увлажнен и поливать его не стоит спешить. Однако, если была длительная засуха или зима была особенно суровой, почва может быть сухой и нуждаться в обильном поливе.

Также следует обратить внимание на температуру воздуха. Если весна начинается с холодных дней, то поливать огород рано, так как низкая температура может пагубно сказаться на росте растений. Оптимальным временем для начала полива будет период, когда ночные температуры стабильно поднимаются выше нуля, а дневные достигают комфортных значений.

Очень важно учитывать также виды почвы на огороде. Глинистая почва имеет способность задерживать влагу дольше, чем песчаная. Поэтому, если у вас глинистая почва, полив можно начинать позже, когда уже установится стабильно теплая погода. Если же почва более песчаная, полив нужно начать раньше, обеспечивая растениями необходимый уровень влаги. 

Необходимо также учитывать условия роста различных культур. Некоторые овощи, такие как морковь или редис, требуют сравнительно сухой почвы, и ранний полив может нанести им вред. Другие культуры, например, помидоры и огурцы, требуют постоянного контроля влажности и ранний полив будет необходим для правильного их развития.

В конечном счете, каждый садовод должен руководствоваться индивидуальными условиями своего огорода, а также опытом и знаниями о тех культурах, которые он выращивает. Следует помнить, что перебор с поливом может быть так же вредным, как его недостаток. Оптимальная схема полива будет зависеть от множества факторов, и поэтому требует наблюдения и адаптации под каждую конкретную ситуацию.

После дождливой зимы и достижения оптимальной температуры воздуха можно начинать поливать огород. Однако, следует учитывать погодные условия, тип почвы и особенности выращиваемых культур. Только внимательное наблюдение и знание своего огорода помогут определить наиболее подходящий момент для начала полива и обеспечат успешный сезон на огороде.
 

Весенний полив сада. Поливать или нет?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Последние материалы
Telegraph: США могут выйти из НАТО
Отрицательное мышление и прокрастинация: результаты исследования из Университета штата Огайо
Протестующие в Булонь-сюр-Мере парализовали движение в центре города
Модель Джиджи Хадид сменила имидж накануне "Оскара"
Филипп Киркоров заявил о сокращении звезд на эстраде
В районе Покровского уничтожено два ЗРК Patriot
Мария Кожевникова не считает 8 Марта своим праздником
Когда начинать поливать цветы после зимы?
Продюсер Рудченко сомневается в том, что Киркоров будет исполнять патриотические песни
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников