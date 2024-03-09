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Помните о важных факторах при выборе места посадки для грецкого ореха

Почему грецкий орех нельзя сажать возле дома?

2:29
Садоводство » Деревья и кустарники

Грецкий орех — это восхитительный и полезный продукт, который на протяжении веков используется в пищевой, медицинской и косметической отраслях. Однако, при выборе места для посадки грецкого ореха, не стоит забывать о некоторых важных факторах. В данной статье мы рассмотрим почему грецкий орех нельзя сажать возле дома.

Почему грецкий орех нельзя сажать возле дома?
Фото: creativecommons.org by Thesupermat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en

Во-первых, грецкий орех — это мощное и долгоживущее дерево. Его корни могут проникать на глубину до 10 метров и распространяться на расстояние до 15 метров от ствола. Это означает, что сажать грецкий орех вблизи здания может привести к серьезным проблемам с фундаментом. Корневая система дерева может вызывать его деформацию и разрушение со временем, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с целостностью строения.

Во-вторых, грецкий орех — это высокорослое дерево, достигающее взрослого размера в высоту до 25 метров. Высокая крона может создавать проблемы с освещением дома и соседних построек. Она может затенять солнце, препятствуя росту цветов и других растений вокруг ореха, а также ухудшая условия для выращивания газонов и овощных культур. Кроме того, падающие с короны листья и ветки также могут вызывать неприятности, засоряя крыши, канализационные трубы и другие элементы зданий, что потребует дополнительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Третьей причиной, по которой не рекомендуется сажать грецкий орех рядом с домом, является его характерный запах. Он может быть довольно интенсивным и раздражающим для чувствительных людей. В случае, если грецкий орех будет расти вблизи дома, запах может проникать внутрь помещения и создавать дискомфорт для его обитателей.

Кроме указанных выше причин, есть и другие факторы, которые следует учитывать при выборе места для посадки грецкого ореха. Например, листья ореха могут содержать аллергены, которые вызывают реакцию у некоторых людей. Это также стоит учесть при решении, где сажать это дерево.

Грецкий орех — это прекрасное растение, но его посадку возле дома следует избегать. Корневая система, высокая крона, запах и другие факторы могут вызвать проблемы с фундаментом, освещением, чистотой и комфортом жилья. Найдите для грецкого ореха более подходящее место, где его красота и польза не станут вам помехой.

Консультации ореховода - Посадка ореха возле частного дома
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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