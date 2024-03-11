Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минтранс запросил дополнительные средства для выкупа воздушных судов
Роскачество уточнило тонкости ремонта в съёмной квартире
Госдума рассмотрит законопроект об обязательном страховании военных
Как определить качество семян?
Русский Репортаж представил локализованный трейлер фильма "Дождь из мужчин"
В Ростовской области стартовала Эстафета добрых дел
Как сохранить гибкость с возрастом
На Украине запретили писать о разбитой технике США - это "кремлёвская пропаганда"
Правоохранительные органы в Приморье остановили контрабанду лесоматериалов
Как ухаживать за традесканцией, чтобы её листья не сохли, а цветы радовали красотой

Традесканция комнатная: основные принципы того, как о ней заботиться

2:36
Садоводство » Комнатные цветы

Традесканция комнатная, или как её ещё называют, "Синий дракон", является одним из самых популярных растений среди цветоводов. Её красивые тёмно-зелёные листья с яркими синими жилками привлекают внимание и создают неповторимый образ в интерьере любого помещения.

Традесканция комнатная: основные принципы того, как о ней заботиться
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Но как выращивать и ухаживать за этим экзотическим растением? В этой статье мы рассмотрим основные принципы заботы о традесканции комнатной.

Во-первых, для успешного выращивания традесканции комнатной необходимо обеспечить ей достаточное количество света. Она предпочитает яркое, но рассеянное освещение, поэтому идеальным местом для размещения синего дракона будет окно с восточной или западной стороны. Если же такого места нет, можно использовать искусственное освещение, предпочтительно фитолампы.

Во-вторых, важно учесть, что традесканции необходима определенная влажность воздуха. Чтобы удовлетворить эту потребность, можно распылять воду на листья или установить рядом с растением емкость с водой. Если в помещении слишком сухо, рекомендуется использовать увлажнитель.

В-третьих, регулярный полив также играет важную роль в уходе за традесканцией комнатной. Земля в горшке должна быть влажной, но не перенасыщенной влагой. Подкормку можно проводить раз в месяц с использованием удобрений для комнатных растений.

В-четвертых, периодическая обрезка поможет сохранить красивую форму растения и способствует его ветвлению. При обрезке необходимо удалить поврежденные и старые ветки, а также выполнять формирование кроны.

В-пятых, для здорового роста и процветания традесканции комнатной важно обеспечить ей некоторый покой. В зимний период рекомендуется снизить полив и убрать растение в прохладное место с температурой около 15°C. Это поможет позволить ему перезагрузиться перед активным вегетационным периодом.

Несмотря на свою элегантность, традесканция комнатная может быть опасна для домашних животных, так как её листья ядовиты. Поэтому если у вас есть домашние питомцы, рекомендуется держать растение в недоступном для них месте.

Выращивание и уход за традесканцией комнатной — дело увлекательное и требующее внимания. Однако при правильном уходе, это растение сможет стать настоящим украшением вашего дома, радуя глаз своей красотой и способствуя созданию уютной атмосферы. Доверьте себя миру экзотических комнатных растений, и пусть ваш внутренний сад расцветает во всей своей славе!

Традесканция - все ли сорта вам знакомы? Неприхотливое ампельное растение для дома
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс" Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Доктор Мясников: сильная головная боль может быть из-за аневризмы
В этих фильмах герои рискнули жизнью ради развлечения
Волгоградские хирурги спасли ногу мужчине, проведя ему уникальную операцию
На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс"
Autoblog: Land Rover Defender 130 Outbound просторный и универсальный внедорожник для всей семьи
Тарифы на железнодорожную перевозку контейнеров в России выросли до 30 раз
В российском регионе начали страховать на случай паводка
На кинофестиваль с участием Никиты Кологривого в Новосибирске не осталось свободных мест
Правила для упражнений с гантелями для пожилых
Autoblog: Rivian представила новый компактный электрический SUV R3 и спортивную версию R3X
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников