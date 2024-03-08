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Почему опытные огородники не избавляются от полыни на участке

Полынь - ценное растение. Рассказываем почему

2:15
Садоводство » Цветы

Полынь (Artemisia) — это растение семейства айстровых, которое обитает в различных регионах мира. Она славится своими лечебными свойствами и используется в традиционной медицине для лечения различных заболеваний.

Полынь - ценное растение. Рассказываем почему
Фото: creativecommons.org by Ragesoss is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Опытные огородники знают, что полынь является ценным растением и не избавляются от неё на своих участках по нескольким причинам.

1. Медицинские свойства: Полынь содержит множество полезных веществ, таких как эфирные масла, алкалоиды, флавоноиды и таннины. Она обладает противовоспалительными, антимикробными, желчегонными и спазмолитическими свойствами. Ее отвары и настои применяются при лечении пищеварительных расстройств, нервных заболеваний, глистных инфекций и других проблем со здоровьем.

2. Медоносное растение: Полынь является ценным источником нектара и пыльцы для пчел. Разведение пчел на участке помогает не только опытным огородникам, но и общему экосистеме. Пчелы опыляют цветы и способствуют урожаю.

3. Защита от вредителей: Полынь имеет сильный аромат, который отталкивает многих вредителей. Она служит естественным отпугивателем на участке и помогает защитить растения от вредителей, таких как блошица, шелкопряд, муравьи и многие другие.

4. Удобрение почвы: Полынь является перебивающей культуры, обогащающей почву азотом. Укорененные растения полыни способствуют разрушению переизбытка азота, усиливают процесс нитрификации и создают благоприятные условия для роста других растений на участке.

5. Декоративность: Некоторые виды полыни имеют красивый внешний вид и могут использоваться как декоративные растения. Их высокие соцветия и серебристые листья придают особый шарм садовому участку.

Опытные огородники понимают ценность полыни и выращивают ее на своих участках. Они стремятся к созданию баланса в экосистеме, используют естественные методы защиты от вредителей и получают пользу от лекарственных свойств этого растения. Поэтому они не избавляются от полыни и даже наоборот, стараются ее сохранить и развивать на своих участках.

Вот, что творит полынь!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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