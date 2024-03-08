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Рассказываем несколько способов подкормки ягодной культуры

Чем подкормить клубнику сразу после зимы?

2:44
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур, которая нуждается в особом уходе и подкормке для достижения высоких урожаев. После зимнего периода растения нуждаются в особенно бережном подходе, чтобы они восстановили свою силу и здоровье перед началом активного роста плодоношения. В этой статье рассмотрим несколько способов подкормки клубники сразу после зимы.

Чем подкормить клубнику сразу после зимы?
Фото: creativecommons.org by Hakeem Ibnfaisal is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Первая и наиболее важная подкормка клубники — это органическое удобрение. Оно способствует улучшению почвы, обогащает ее питательными веществами и повышает ее плодородность. Растения клубники являются привередливыми к качеству почвы, поэтому использование органических удобрений, таких как перегной, компост, органик или навоз, поможет улучшить состояние почвы и обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Распределите удобрение равномерно по клумбам с клубникой и аккуратно внесите его в почву.

Другой способ подкормки клубники — применение минеральных удобрений. К ним относятся азот, фосфор, калий и микроэлементы, которые необходимы растениям для нормального развития и роста. После зимнего периода растения нуждаются в дополнительном питании, чтобы стимулировать их активный рост и развитие. Подкормку минеральными удобрениями рекомендуется проводить сразу после оттаивания почвы, чтобы растения могли быстро восстановить свои силы.

Не забывайте также об уходе за почвой вокруг клубники. После зимы почва может быть плотной и забитой, что может препятствовать нормальному развитию корней растений и доступу кислорода. Для рыхления почвы используйте грабли или мотыгу, аккуратно прорабатывая почву вокруг растений клубники до глубины около 5 сантиметров. Это поможет улучшить вентиляцию и проницаемость почвы, а также облегчит доступ кислорода к корням растений.

Кроме того, сохранение влажности почвы — важный аспект ухода за клубникой. После зимы почва может быть сухой и нуждаться в дополнительном поливе. Регулярно проверяйте влажность почвы и поддерживайте ее на оптимальном уровне, особенно во время активного роста растений и формирования ягод. Умеренное, но регулярное поливание поможет предотвратить пересыхание и позволит клубнике развиваться и плодоносить наилучшим образом.

Таким образом, чтобы успешно подкормить клубнику сразу после зимы, рекомендуется использовать органические и минеральные удобрения, ухаживать за почвой, обеспечивать влажность почвы и проводить рыхление. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вашей клубнике восстановить свои силы после зимнего периода и дать богатый урожай.

Первая и очень важная подкормка клубники весной!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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