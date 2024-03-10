Этот яркий цветок ценят за лечебные свойства: идеально переносит засуху

Арнебия идеально подходит для альпинариев

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Арнебия — невысокое растение с яркими жёлтыми цветками, украшенными фиолетовыми пятнами, содержащее уникальные лечебные вещества. Издревле она использовалась в медицине как антибактериальное и противовоспалительное средство.

Фото: Own work by Bjoertvedt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растение может быть однолетним, двухлетним или многолетним, достигает высоты до 25 см и цветёт в мае-июне. Предпочитает солнечные и сухие места, хорошо переносит засуху и не выносит избытка влаги.

Идеально подходит для альпинариев, рокариев, миксбордеров или как бордюрное растение.

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