Эта южная лиана с шоколадным ароматом украсит сад: она даёт и вкусные плоды

Эта растение, известное как акебия, не так распространена в нашей стране из-за своей теплолюбивости, и оно произрастает главным образом в Восточной Азии, чаще всего встречается на побережье Чёрного моря.
Акебию часто называют "шоколадной" за тонкий аромат шоколада, который она испускает во время цветения, начинающегося весной, в апреле, и длительностью около месяца. Некоторые сорта могут цвести всё лето. Цветки розовые или тёмно-пурпурные, собранные в крупные гроздья.
Осенью на растении созревают плоды синего оттенка, по вкусу напоминающие малину. Самый морозоустойчивый вид — акебия пятерная.
Лиане требуется хорошее солнечное освещение, предпочтительно южная сторона с ажурной тенью деревьев. Грунт должен быть плодородным и умеренно влажным, предпочтительно рыхлый, супесчаный или песчаный. Акебия не любит застоя влаги.
Растение может расти как по опоре, так и по земле, если опоры нет. Её также можно выращивать в комнатных условиях.
Акебию поливают от 2 до 4 раз в неделю в зависимости от погоды, а в мае и июне вносят удобрения 2 раза в месяц. На участке она используется для украшения беседок, террас, неприглядных мест, рядом с другими вьющимися растениями, такими как ипомея, кампсис, клематис, жимолость.
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