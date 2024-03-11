Этот многолетник идеален для выращивания в тени: тёмные уголки сада будут яркими

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Тиарелла — необычный многолетник

1:13
Садоводство » Цветы

Тиарелла — необычный многолетник, ценный за декоративные листья и нежные соцветия. Он предпочитает легкую тень, что делает его идеальным для участков с недостатком света.

Тиарелла — необычный многолетник
Фото: Own work by Vera Buhl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растение может достигать высоты до 80 см. Листья могут быть тёмно-зелёными с фиолетовой серединой или светло-зелёными с розовыми оттенками, длиной до 15 см. Цветы, собранные в соцветия, обычно появляются с апреля по июнь. Осенью листва приобретает багряно-красный оттенок.

Тиарелла процветает в слегка затенённых местах, предпочитая влажный, плодородный и проницаемый грунт. Рекомендуется регулярный и обильный полив, подкормка перед и после цветения. Пересадка кустов рекомендуется каждые 4 года.

Растение устойчиво к заморозкам, но в холодных регионах требует укрытия. В саду тиарелла хорошо смотрится в затенённых уголках, у водоёмов или в каменистых композициях. Она может сочетаться с различными растениями, делая её универсальным элементом для сада, особенно в лесном стиле или в контейнерах.

Ранее мы рассказали о необычном комнатном цветке с крупными соцветиями.

За что я люблю тиареллы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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