Это дивное растение очарует нежными голубыми цветками: целый ковёр из звёздочек

Амсония добавит оригинальности ландшафту

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот многолетний цветок легко впишется в дизайн вашего сада, добавив оригинальности ландшафту. Он не требует много ухода и хорошо переносит холод.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Амсония — полукустарник, достигающий высоты около 50 см, с густыми стеблями, покрытыми удлиненными листьями. В период цветения, с конца мая на протяжении месяца, на растении появляются нежно-голубые цветки, собранные в кистевидные соцветия, напоминающие звёздочки.

После цветения в июле листва приобретает светло-серый оттенок, а к осени становится насыщенно-жёлтой.

Амсония предпочитает солнечные места, но может расти и в небольшом затенении. В тени ей может потребоваться подвязка и обрезка, чтобы сохранить компактный вид.

Растение нуждается во влажной почве, поэтому лучше всего его высаживать рядом с водоемом. Подходящий грунт — супесчаный или песчаный.

Амсония требует регулярного и обильного полива, а также подкормок минеральными удобрениями и органикой 2-3 раза за сезон.

На зиму стебли следует обрезать и укрыть лапником, опилками или нетканым материалом.

Лучше всего этот цветок смотрится в групповых посадках. В качестве соседей могут выступать примулы, папоротники, бадан и флоксы.