Это дивное растение очарует нежными голубыми цветками: целый ковёр из звёздочек

Этот многолетний цветок легко впишется в дизайн вашего сада, добавив оригинальности ландшафту. Он не требует много ухода и хорошо переносит холод.
Амсония — полукустарник, достигающий высоты около 50 см, с густыми стеблями, покрытыми удлиненными листьями. В период цветения, с конца мая на протяжении месяца, на растении появляются нежно-голубые цветки, собранные в кистевидные соцветия, напоминающие звёздочки.
После цветения в июле листва приобретает светло-серый оттенок, а к осени становится насыщенно-жёлтой.
Амсония предпочитает солнечные места, но может расти и в небольшом затенении. В тени ей может потребоваться подвязка и обрезка, чтобы сохранить компактный вид.
Растение нуждается во влажной почве, поэтому лучше всего его высаживать рядом с водоемом. Подходящий грунт — супесчаный или песчаный.
Амсония требует регулярного и обильного полива, а также подкормок минеральными удобрениями и органикой 2-3 раза за сезон.
На зиму стебли следует обрезать и укрыть лапником, опилками или нетканым материалом.
Лучше всего этот цветок смотрится в групповых посадках. В качестве соседей могут выступать примулы, папоротники, бадан и флоксы.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.