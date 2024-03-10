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"Дети тени": эти пять цветов не любят залитые солнцем места - идеальны для тенистых уголков

Пять тенелюбивых растения

2:16
Садоводство » Цветы

Эти цветы прекрасно растут в затенённых уголках сада. Они не любят залитые солнцем места.

Пять тенелюбивых растения
Фото: flickr.com by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Броваллия (Browallia speciosa)

Восхитительный неприхотливый в уходе цветок, который большинство садоводов выращивают как однолетник. На сочной зелёной листве образуются очаровательные синие, фиолетовые и белые цветы. Быстро разрастается, что делает его идеальным для заполнения садов и подвесных корзин. Кроме того, из-за своего синего цвета оно привлекает колибри и других опылителей. Это растение токсично для кошек и собак, пишет thespruce.com.

Роза бальзаминовая (Impatiens balsamina)

Имеет высокие стебли, усаженные полными чашевидными цветами. Листва растения относительно редкая, с зазубренными длинными листьями, выступающими вверх и вниз по высоким стеблям, привлекая ещё больше внимания к его эффектному цветению.

Пурпурное сердце (Традесканция бледная)

Это раскидистое почвопокровное растение, которое растет на полном солнце или в полутени. При выращивании в полутени стебли будут казаться скорее зелёными, чем фиолетовыми, хотя на пятнистом солнце вам могут понравиться оба цвета. Вы также, вероятно, увидите красивые маленькие соцветия фиолетово-розового цвета. В более тёплых зонах пурпурное сердце выращивают как многолетнее растение, но в более прохладном климате оно однолетнее.

Цветущий табак (Nicotiana alata)

Вместе со своим "двоюродным братом" — белым табаком (Nicotiana sylvestris), является недолговечными многолетниками, к которым часто относятся как к декоративным однолетникам. У каждого из них продолжительное цветение. Аромат наполняет воздух даже в тени. Растения ценят полуденную тень. Имейте в виду, что он токсичен для людей и домашних животных.

Бакопа (Sutera cordata)

Обычно выращивается в качестве стелющегося однолетнего почвопокровного растения в более тёплых зонах. Растение лучше цветёт при большем количестве солнца, но плохо цветёт при избытке солнца, поэтому предпочтительнее некоторая тень. Растение распускает изящные маленькие пастельные или белые лепестки, окружающие жёлтый глазок.

Традесканция Пурпл Харт - пурпурное сердце вашего дома.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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