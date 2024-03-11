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Четыре отличных сорта моркови для долгого хранения: их обожают дачники за высокую урожайностью

Сорта моркови для зимнего хранения

1:20
Садоводство » Овощи

Эти сорта моркови подходят для зимнего хранения.

Сорта моркови для зимнего хранения
Фото: Own work by Kander is licensed under public domain

"Абледо F1". Сорт моркови с короткими корнеплодами и заостренным кончиком, весом от 100 до 200 г. Заявлено, что имеет отличный вкус, а мякоть темно-оранжевая. Подходит для зимнего хранения и производства соков при условии правильного хранения. Урожайность достигает 3,6-5,3 кг/кв.м.

"Боливар F1". Подходит для различных типов почв и имеет мощную розетку листьев. Корнеплоды ровные, гладкие, конической формы, длиной 16-17 см и весом до 150-200 г. Вкус отличный, а урожайность может достигать до 9,5 кг/м².

"Проминанс F1". Высокоурожайный гибрид моркови, формирующий выровненные корнеплоды насыщенно-оранжевого цвета. Листва устойчива к болезням. Гибрид ценится за устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания.

"Шакира F1". Очень урожайный гибрид с гладкими корнеплодами конической формы, ярко-оранжевого цвета. Их длина 12-15 см, а вес составляет 100-200 г. Устойчив к болезням и растрескиванию.

Морковь «Боливар F1» от компании «Вильморин»
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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