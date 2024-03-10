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Эти среднеспелые сорта моркови пролежат до нового урожая: дачники обожают их за превосходный вкус

Сорта моркови "Московская зимняя А 515", "Шантенэ 2461", "Шантенэ Роял"

1:22
Садоводство » Овощи

Среднеспелые и среднепоздние сорта моркови обладают высокой урожайностью, прекрасным вкусом и хорошей лежкостью. Они созревают на 100-120 день после всходов и могут храниться до нового урожая.

Сорта моркови "Московская зимняя А 515", "Шантенэ 2461", "Шантенэ Роял"
Фото: unsplash.com by Thomas Gamstaetter thomasgamstaetter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Шантенэ 2461". Сорт моркови с высокой урожайностью и прекрасным вкусом. Корнеплоды имеют ширококоническую форму с тупыми кончиками, длиной в среднем 15 см и диаметром 5-6 см. Урожайность составляет 2,0-4,0 кг/кв.м, и сорт устойчив к цветушности.

"Шантенэ Роял". Сорт с выровненными корнеплодами конической формы длиной 15-17 см и массой 110-180 г. Он отличается повышенным содержанием каротина и сахара, а также хорошо сохраняется зимой. Урожайность составляет 2,0-4,1 кг/кв.м.

"Московская зимняя А 515". Отечественный сорт с недлинными тупоконечными корнеплодами длиной 16 см и диаметром 5 см. Сорт ценится за отличный вкус, способность к хранению и устойчивость к цветушности.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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