Дачные коты и близко не подойдут к вашим грядкам: разбросайте на них это — животные терпеть не могут

Отвадить кошек от грядок помогут цитрусовые

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кошки обожают устраивать себе дневные дрёмы на грядках с растениями и часто оставляют следы своего присутствия в саду. Чтобы предотвратить неприятные последствия и защитить посадки от вредных действий животных, можно воспользоваться этим методом, не требующими значительных затрат.

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Для отпугивания кошек от грядок можно использовать резкие ароматы эфирных масел. Разведите несколько капель масла лаванды, корицы, цитрусов или розмарина в воде и тщательно перемешайте. Полученную смесь перелейте в пульверизатор и обработайте ею места, где обычно отдыхают кошки. Также можно использовать обычные цитрусовые (апельсины или лимоны): нарежьте их шкурку на мелкие кусочки и разбросайте по саду. Этот простой прием также поможет избежать нежелательных посещений кошек.

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