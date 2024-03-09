Дачные коты и близко не подойдут к вашим грядкам: разбросайте на них это — животные терпеть не могут

Кошки обожают устраивать себе дневные дрёмы на грядках с растениями и часто оставляют следы своего присутствия в саду. Чтобы предотвратить неприятные последствия и защитить посадки от вредных действий животных, можно воспользоваться этим методом, не требующими значительных затрат.
Для отпугивания кошек от грядок можно использовать резкие ароматы эфирных масел. Разведите несколько капель масла лаванды, корицы, цитрусов или розмарина в воде и тщательно перемешайте. Полученную смесь перелейте в пульверизатор и обработайте ею места, где обычно отдыхают кошки. Также можно использовать обычные цитрусовые (апельсины или лимоны): нарежьте их шкурку на мелкие кусочки и разбросайте по саду. Этот простой прием также поможет избежать нежелательных посещений кошек.
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