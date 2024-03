Дачные коты и близко не подойдут к вашим грядкам: разбросайте на них это — животные терпеть не могут

Кошки обожают устраивать себе дневные дрёмы на грядках с растениями и часто оставляют следы своего присутствия в саду. Чтобы предотвратить неприятные последствия и защитить посадки от вредных действий животных, можно воспользоваться этим методом, не требующими значительных затрат.

Фото: Own work by Martin Pius Mueller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic