Эти цветы отличаются крупными и яркими соцветиями. Представляем подборку из четырёх популярных.
Обыкновенный подсолнечник
Подсолнухи вполне могут стать стандартом для гигантского цветения в цветнике, но не все подсолнухи созданы равными по размеру. Постоянная влажность и богатая почва позволят получить самые крупные цветы.
Петушиный гребень (Целлозия)
Необычные коралловые формы петушиного гребня делают его центром внимания в саду. Добавьте к этому бархатистую текстуру и длину в фут, и у вас получится основа для срезанного цветника. Петушиный гребень растения легко выращивать из семян. Растения хорошо переносят влажность, а также сухость почвы.
Гортензия
Этот род растений насчитывает несколько видов, широко используемых в ландшафтном дизайне, все из которых известны своими крупными цветами. Лучше для растения выбирать слегка затенённый участок, пишет thespruce.com.
Восточный мак
Восточные маки цветут с конца весны до начала лета. они хорошо растут на освещённом солнцем месте в дренированной почве.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.