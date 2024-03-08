Эти цветы отличаются крупными соцветиями: оставляют яркое впечатление

Восточный мак, петушиный гребень, гортензия отличаются крупными цветами

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти цветы отличаются крупными и яркими соцветиями. Представляем подборку из четырёх популярных.

Фото: Own work by Amore Mio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обыкновенный подсолнечник

Подсолнухи вполне могут стать стандартом для гигантского цветения в цветнике, но не все подсолнухи созданы равными по размеру. Постоянная влажность и богатая почва позволят получить самые крупные цветы.

Петушиный гребень (Целлозия)

Необычные коралловые формы петушиного гребня делают его центром внимания в саду. Добавьте к этому бархатистую текстуру и длину в фут, и у вас получится основа для срезанного цветника. Петушиный гребень растения легко выращивать из семян. Растения хорошо переносят влажность, а также сухость почвы.

Гортензия

Этот род растений насчитывает несколько видов, широко используемых в ландшафтном дизайне, все из которых известны своими крупными цветами. Лучше для растения выбирать слегка затенённый участок, пишет thespruce.com.

Восточный мак

Восточные маки цветут с конца весны до начала лета. они хорошо растут на освещённом солнцем месте в дренированной почве.