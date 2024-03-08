Ягоды по 40 г каждая: этот сорт садовой земляники покорил сердца дачников

Этот сорт садовой земляники покорил сердца садоводов. Речь о "Сирии".
Данный сорт среднеспелой земляники отличается привлекательными раскидистыми кустами. Каждая ягода этого сорта — настоящее чудо: насыщенного красного цвета, конусообразной формы с немного тупым кончиком, весом от 25 до 40 грамм. Мякоть сочная, сладкая с лёгкой кислинкой и сильным земляничным ароматом, который обязательно понравится любителям вкусной ягоды.
Земляника "Сирия" не только радует вкусом, но и обладает рядом других преимуществ. Широкие листья надёжно защищают урожай от дождей и солнца. Кроме того, этот сорт отличается зимостойкостью и легко переносит транспортировку.
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