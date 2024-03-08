Цветы будут расти, как на дрожжах: этот продукт их кухни стимулирует рост и цветение растений

Обычные дрожжи — это эффективное удобрение

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эта подкормка заставляет цветы расти "как на дрожжах". В этом поможет обычный продукт из кухни.

Фото: Own work by Dominicus Johannes Bergsma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Обычные дрожжи — это эффективное удобрение. Они благоприятно воздействуют на корневую систему, стимулируя ускоренный рост и цветение растений. Дрожжи содержат множество полезных веществ, таких как фитогормоны, витамины группы В и ауксины, которые способствуют развитию растений. В них также присутствуют цитокинины — гормоны, регулирующие деление и дифференциацию клеток, что благотворно сказывается на росте растений. Профессиональные цветоводы успешно используют дрожжи в качестве подкормки. Это способствует активации микроорганизмов в почве, минерализации органики и быстрому выделению углекислоты. Поэтому подкормка дрожжевым раствором считается эквивалентной подкормке минеральными удобрениями.

Как приготовить питательный раствор из дрожжей? Растворите 10 г дрожжей и 1 ст. л. сахара в 1 л немного тёплой воды. Можно также использовать сухие дрожжи, разведя 1 г сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара в 1 л воды. Перед использованием дайте раствору настояться около 2 часов.

Перед подкормкой растений раствор необходимо разбавить водой в пропорции 1:5. Домашние цветы поливают осенью и зимой раз в месяц, а весной и летом — раз в 10 дней.