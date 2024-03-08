Рассказываем, как вырастить экзотический фрукт в домашних условиях

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Как вырастить на подоконнике фейхоа

3:43
Садоводство » Цветы

Фейхоа — экзотическое растение, происходящее из Южной Америки. Его ароматные фрукты, обладающие освежающим вкусом, полны витаминов и микроэлементов. И если у вас есть желание попробовать этот замечательный фрукт без поездки за тысячи километров, можно вырастить фейхоа прямо на подоконнике вашего дома.

Как вырастить на подоконнике фейхоа
Фото: creativecommons.org by C T Johansson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Первый шаг в выращивании фейхоа — выбор подходящего саженца. Лучше всего приобрести саженец на плодоносной фазе развития. Проверьте корневую систему растения и убедитесь, что она здоровая и не имеет признаков гниения или заболевания. Выбирая саженец, обратите внимание на его листья — они должны быть зелеными, без пятен или повреждений.

Следующий шаг — выбор подходящего грунта. Фейхоа любит плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Земля в горшке должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать застоя влаги и гниения корней. Рекомендуется добавить небольшое количество перлита или песка в субстрат, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Перед посадкой фейхоа в горшок, замочите корни саженца в корневом стимуляторе. Это поможет активизировать их рост и усиление поглощения питательных веществ. Затем поместите саженец в центр горшка, немного углубив корни, и аккуратно засыпьте его землей, придавая почве легкую плотность вокруг корней.

Не забудьте о поливе. Фейхоа требует регулярного и умеренного полива. Влага должна быть равномерно распределена по всему грунту. Но помните, что лишнее количество влаги может привести к гниению корней, поэтому контролируйте уровень влажности и не допускайте застоя воды в поддоне горшка.

Свет — неотъемлемый фактор для успешного роста фейхоа. Место возле солнечного окна — идеальное место для этого экзотического растения. Фейхоа обычно требует не менее 6-8 часов яркого света в день. Если на вашем подоконнике не хватает естественного освещения, можно использовать искусственные источники света, такие как фитолампы.

Удобрение — еще один важный аспект выращивания фейхоа. Регулярное подкармливание растения позволит достичь хороших урожаев. Начиная с весны и до конца лета рекомендуется применять универсальное минеральное удобрение для плодовых растений каждые две недели. В зимнее время удобрение следует применять реже — раз в месяц.

Не забывайте о формировании кроны фейхоа. При необходимости удаляйте слабые, поврежденные или сгущенные ветки. Это позволит растению сохранять свою форму, а также способствует лучшему освещению и проветриванию, что важно для его здоровья и роста.

И, напоследок, будьте терпеливы. Фейхоа — растение, которое может требовать много времени, чтобы показать первые плоды. Оно может начать плодоносить только после двух-трех лет активного роста. Однако, если вы будете следовать всем указанным рекомендациям по уходу и обеспечите растению оптимальные условия, вы обязательно будете вознаграждены вкусными и ароматными плодами фейхоа прямо со своего подоконника.

Таким образом, выращивание фейхоа на подоконнике — это увлекательный процесс. Уделите достаточное внимание правильному выбору саженца, почвы, поливу, освещению и удобрению. Будьте терпеливы и следуйте рекомендациям — и вы увидите, как фейхоа превратится в плодоносящее растение, радующее вас своими вкусными и полезными плодами.

Как вырастить фейхоа дома
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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