Что посадить на даче с минимумом усилий начинающему огороднику

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Что посадить новичку на огороде

2:14
Садоводство » Советы

Если вы приезжаете на дачу только по выходным, это не значит, что вы не сможете получить от нее максимум удовольствия и пользоваться всеми ее преимуществами. Даже если у вас нет возможности наводить порядок в огороде каждый день, вы все равно можете создать красивый и функциональный уголок природы. 

Что посадить новичку на огороде
Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Первым делом, рекомендуется обратить внимание на вечнозелёные растения и цветы, которые преумножают красоту дачи и не требуют активного ухода. Такие растения, как лилейники, ирисы, пеонии и декоративные кустарники с благоухающими цветами, создадут уютную атмосферу.

Когда дело доходит до огорода, рекомендуется посадить неприхотливые растения и овощи, которые не требуют постоянного ухода. Кусты малины, смородины и крыжовника вырастут сами по себе, и вы сможете наслаждаться их вкусными плодами во время вашего пребывания на даче. Горох, морковь, свекла и помидоры тоже являются прекрасным выбором, так как их легко выращивать и ухаживать за ними.

Чтобы создать привлекательную зону отдыха на вашей даче, рекомендуется посадить декоративные деревья и кустарники. Небольшие фруктовые деревья, такие как яблони и груши, будут радовать вас своими ароматными плодами, а декоративные кустарники, такие как сирень, форзиция и жасмин, придадут вашей даче неповторимый шарм.

Не забывайте о том, что дача — это место отдыха. Установите комфортабельные садовые мебель и гамаки, чтобы вы могли отдохнуть от повседневной суеты и насладиться окружающей природой. Создайте садовые дорожки и альпийские горки, чтобы ваша дача выглядела ухоженной и уютной.

Несмотря на ограниченное количество времени, которое вы проводите на даче, сделайте её максимально удобной и красивой. С помощью неприхотливых растений, овощей, декоративных кустарников и уютной мебели ваша дача станет местом, где вы будете счастливо проводить свои выходные и наслаждаться природой.

Огород. Первый год, что посадить новичку на огороде
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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