Что посадить на даче с минимумом усилий начинающему огороднику

Что посадить новичку на огороде

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если вы приезжаете на дачу только по выходным, это не значит, что вы не сможете получить от нее максимум удовольствия и пользоваться всеми ее преимуществами. Даже если у вас нет возможности наводить порядок в огороде каждый день, вы все равно можете создать красивый и функциональный уголок природы.

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Первым делом, рекомендуется обратить внимание на вечнозелёные растения и цветы, которые преумножают красоту дачи и не требуют активного ухода. Такие растения, как лилейники, ирисы, пеонии и декоративные кустарники с благоухающими цветами, создадут уютную атмосферу.

Когда дело доходит до огорода, рекомендуется посадить неприхотливые растения и овощи, которые не требуют постоянного ухода. Кусты малины, смородины и крыжовника вырастут сами по себе, и вы сможете наслаждаться их вкусными плодами во время вашего пребывания на даче. Горох, морковь, свекла и помидоры тоже являются прекрасным выбором, так как их легко выращивать и ухаживать за ними.

Чтобы создать привлекательную зону отдыха на вашей даче, рекомендуется посадить декоративные деревья и кустарники. Небольшие фруктовые деревья, такие как яблони и груши, будут радовать вас своими ароматными плодами, а декоративные кустарники, такие как сирень, форзиция и жасмин, придадут вашей даче неповторимый шарм.

Не забывайте о том, что дача — это место отдыха. Установите комфортабельные садовые мебель и гамаки, чтобы вы могли отдохнуть от повседневной суеты и насладиться окружающей природой. Создайте садовые дорожки и альпийские горки, чтобы ваша дача выглядела ухоженной и уютной.

Несмотря на ограниченное количество времени, которое вы проводите на даче, сделайте её максимально удобной и красивой. С помощью неприхотливых растений, овощей, декоративных кустарников и уютной мебели ваша дача станет местом, где вы будете счастливо проводить свои выходные и наслаждаться природой.