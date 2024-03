Может оказать негативное влияние на почву: всё о железном купоросе

Your browser does not support the audio element.

Весна — это время возрождения природы, когда наши сады и дачные участки просыпаются от зимней спячки. Это время, когда мы стремимся сделать всё возможное, чтобы наши растения росли и процветали. Но несмотря на наше желание сделать все идеально, есть определенные вещества, которые стоит избегать. Одно из таких веществ — железный купорос, который не рекомендуется использовать весной на дачном участке. В этой статье мы рассмотрим причины, почему это так.

Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic