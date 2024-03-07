Как применять горчичный жмых на дачном участке

Рассказываем о горчичном жмыхе

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Горчичный жмых — это продукт, который получают в результате отжима масла из семян горчицы. Он содержит много полезных веществ, которые могут быть использованы на огороде.

Фото: creativecommons.org by Rainer Zenz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Польза горчичного жмыха для огорода: горчичный жмых содержит эфирные масла, которые обладают антибактериальными свойствами и могут использоваться для борьбы с вредителями. Также он содержит калий, который помогает улучшить структуру почвы и сделать её более плодородной.

Применение горчичного жмыха на огороде: горчичный жмых можно использовать для борьбы с вредителями на огороде. Его можно смешать с водой и использовать в качестве раствора для опрыскивания растений. Это поможет избавиться от тли, муравьев и других вредителей. Также горчичный жмых можно использовать для улучшения структуры почвы. Его можно смешать с землей и использовать в качестве удобрения. Это поможет улучшить плодородие почвы.