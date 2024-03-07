Рассказываем, что нужно учесть, чтобы посадить картофель уже в этом месяце

Можно ли сажать картофель в марте?

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сажать картофель в марте можно, но следует учитывать факторы риска и тщательно подготовиться к посадке.

Фото: Own work by Ezhuttukari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Факторы, которые следует учитывать:

Температура: Картофель чувствителен к низким температурам, и холодная почва может повредить клубни. Поэтому перед посадкой нужно убедиться, что почва прогрелась до температуры не менее +7°C.

Осадки: Сильные дожди могут привести к переувлажнению почвы, что может загнить клубни. При посадке в марте, когда часто бывает дождливо, следует подготовить хорошо дренированную почву.

Заморозки: Морозы в конце марта могут повредить всходы. Если прогнозируются заморозки, можно накрыть грядки спанбондом или пленкой.

Подготовка к посадке:

Прогреть клубни: За несколько дней до посадки выньте клубни из хранилища и разложите их в теплом помещении для прогревания.

Перебрать клубни: Удалите поврежденные, больные или слишком мелкие клубни.

Обработать клубни: Перед посадкой можно обработать клубни раствором марганцовки или борной кислоты для защиты от болезней.

Подготовить почву: Почву нужно перекопать, внести перегной или компост и выровнять. Убедитесь, что почва хорошо дренирована.

Сделать лунки: Лунки следует делать на расстоянии 30-35 см друг от друга. Глубина лунок должна быть 10-12 см.

Посадка картофеля:

В каждую лунку положите по 1-2 клубня.

Присыпьте клубни землей и слегка уплотните.

Полейте грядки.

Уход после посадки:

Мульчирование: Мульчирование почвы сосновыми иголками или соломой поможет сохранить влагу и подавить сорняки.

Полив: Регулярно поливайте грядки, особенно в сухую погоду.

Окучивание: Когда всходы достигнут высоты 10-15 см, их следует окучить, то есть подсыпать почву к основанию растений. Это улучшит вентиляцию и предотвратит позеленение клубней.

Риски посадки картофеля в марте:

Повреждение клубней от холода и заморозков.

Переувлажнение почвы.

Задержка всходов из-за низких температур.

Сажать картофель в марте можно, но следует тщательно подготовиться к посадке и учитывать возможные риски. Если температура почвы, погода и другие факторы благоприятны, посадка в марте может дать ранний урожай картофеля.