Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГУР Украины отметило вклад наёмников в дело "обороны" Украины
Садальский высказался о смерти режиссёра Римаса Туминаса: держал удар
МИД ФРГ рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию
Пленный солдат рассказал, что условия содержания в ВСУ оставляют желать лучшего
В Таиланде туристы начали экономить на питании
Бузова рассказала, какие чувства испытывает к Давиду Манукяну
Какие процедуры сделать в начале весны: советы косметологов
Porsche отзывает более 8 тысяч моделей 911 из-за проблем с лобовым и задним стёклами
Глава НЛИБ Лопатин: запрет на изъятие единственного жилья не работает в случае кредита под залог недвижимости
Рассказываем, что нужно учесть, чтобы посадить картофель уже в этом месяце

Можно ли сажать картофель в марте?

2:24
Садоводство » Овощи

Сажать картофель в марте можно, но следует учитывать факторы риска и тщательно подготовиться к посадке.

Можно ли сажать картофель в марте?
Фото: Own work by Ezhuttukari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Факторы, которые следует учитывать:

  • Температура: Картофель чувствителен к низким температурам, и холодная почва может повредить клубни. Поэтому перед посадкой нужно убедиться, что почва прогрелась до температуры не менее +7°C.
  • Осадки: Сильные дожди могут привести к переувлажнению почвы, что может загнить клубни. При посадке в марте, когда часто бывает дождливо, следует подготовить хорошо дренированную почву.
  • Заморозки: Морозы в конце марта могут повредить всходы. Если прогнозируются заморозки, можно накрыть грядки спанбондом или пленкой.

Подготовка к посадке:

  • Прогреть клубни: За несколько дней до посадки выньте клубни из хранилища и разложите их в теплом помещении для прогревания.
  • Перебрать клубни: Удалите поврежденные, больные или слишком мелкие клубни.
  • Обработать клубни: Перед посадкой можно обработать клубни раствором марганцовки или борной кислоты для защиты от болезней.
  • Подготовить почву: Почву нужно перекопать, внести перегной или компост и выровнять. Убедитесь, что почва хорошо дренирована.
  • Сделать лунки: Лунки следует делать на расстоянии 30-35 см друг от друга. Глубина лунок должна быть 10-12 см.

Посадка картофеля:

  • В каждую лунку положите по 1-2 клубня.
  • Присыпьте клубни землей и слегка уплотните.
  • Полейте грядки.

Уход после посадки:

  • Мульчирование: Мульчирование почвы сосновыми иголками или соломой поможет сохранить влагу и подавить сорняки.
  • Полив: Регулярно поливайте грядки, особенно в сухую погоду.
  • Окучивание: Когда всходы достигнут высоты 10-15 см, их следует окучить, то есть подсыпать почву к основанию растений. Это улучшит вентиляцию и предотвратит позеленение клубней.

Риски посадки картофеля в марте:

  • Повреждение клубней от холода и заморозков.
  • Переувлажнение почвы.
  • Задержка всходов из-за низких температур.

Сажать картофель в марте можно, но следует тщательно подготовиться к посадке и учитывать возможные риски. Если температура почвы, погода и другие факторы благоприятны, посадка в марте может дать ранний урожай картофеля.

Картофель ранний. Посадка в марте
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Последние материалы
Ирландский тренер по фитнесу Маллиган решил доказать, что сможет похудеть, употребляя сахар и газировку каждый день
Самые неудачные домашние животные
При планировании обороны на одном из важнейших участков фронта ВСУ допустили ошибку
Глава Венгрии Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом
Россиянки созналась в нежелании проводить отпуск в компании семьи и детей
ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей
Как подготовиться к идеальному свиданию
Как женщины и мужчины выбирают лучшие автомобили года
Как выращивать иссоп, и какие полезные свойства он имеет
СК России объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников