Рассказываем, что нужно учесть, чтобы посадить картофель уже в этом месяце

Сажать картофель в марте можно, но следует учитывать факторы риска и тщательно подготовиться к посадке.
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Факторы, которые следует учитывать:
Температура: Картофель чувствителен к низким температурам, и холодная почва может повредить клубни. Поэтому перед посадкой нужно убедиться, что почва прогрелась до температуры не менее +7°C.
Осадки: Сильные дожди могут привести к переувлажнению почвы, что может загнить клубни. При посадке в марте, когда часто бывает дождливо, следует подготовить хорошо дренированную почву.
Заморозки: Морозы в конце марта могут повредить всходы. Если прогнозируются заморозки, можно накрыть грядки спанбондом или пленкой.
Подготовка к посадке:
Прогреть клубни: За несколько дней до посадки выньте клубни из хранилища и разложите их в теплом помещении для прогревания.
Перебрать клубни: Удалите поврежденные, больные или слишком мелкие клубни.
Обработать клубни: Перед посадкой можно обработать клубни раствором марганцовки или борной кислоты для защиты от болезней.
Подготовить почву: Почву нужно перекопать, внести перегной или компост и выровнять. Убедитесь, что почва хорошо дренирована.
Сделать лунки: Лунки следует делать на расстоянии 30-35 см друг от друга. Глубина лунок должна быть 10-12 см.
Посадка картофеля:
В каждую лунку положите по 1-2 клубня.
Присыпьте клубни землей и слегка уплотните.
Полейте грядки.
Уход после посадки:
Мульчирование: Мульчирование почвы сосновыми иголками или соломой поможет сохранить влагу и подавить сорняки.
Полив: Регулярно поливайте грядки, особенно в сухую погоду.
Окучивание: Когда всходы достигнут высоты 10-15 см, их следует окучить, то есть подсыпать почву к основанию растений. Это улучшит вентиляцию и предотвратит позеленение клубней.
Риски посадки картофеля в марте:
Повреждение клубней от холода и заморозков.
Переувлажнение почвы.
Задержка всходов из-за низких температур.
Сажать картофель в марте можно, но следует тщательно подготовиться к посадке и учитывать возможные риски. Если температура почвы, погода и другие факторы благоприятны, посадка в марте может дать ранний урожай картофеля.
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