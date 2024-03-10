Этот раннеспелый сорт баклажанов даёт плоды с нежной мякотью: они совсем не горькие — изумительный вкус

Сорт баклажанов "Алексеевский"

0:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот сорт баклажана адаптированный к различным климатическим условиям, устойчивый к перепадам температур, невосприимчивый к вертициллезному увяданию и сухой гнили плодов — настоящая находка! Речь об "Алексеевском".

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Сорт раннеспелый (95-100 дней), славится изумительными вкусовыми качествами. Небольшие (100-190 г) плоды имеют белоснежную очень нежную мякоть, абсолютно лишенную горечи. Такой баклажан определённо должен быть на каждом участке.

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