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Этот сорта баклажанов даёт плоды по 500 г: он хорошо растёт и у начинающих дачников

Сорт баклажана "Лорд F1"

0:50
Садоводство » Овощи

Баклажан — довольно нежная и капризная культура, которой угрожает немало болезней: мозаика, гнили, антракноз, фитофтороз и др. Чтобы снизить риски заражения, нужно не только хорошо ухаживать за растениями, но и выбирать сорта с крепким иммунитетом. Сорт "Лорд F1" удаётся даже неопытным дачникам.

Сорт баклажана "Лорд F1"
Фото: Openverse by NellieMcS is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Это один из немногих холодостойких баклажанов. Даже если лето выдалось совсем нежарким, вы всё равно получите образцовые глянцево-чёрные плоды массой 350-500 г.

"Лорд F1" ценят не только за высокую устойчивость ко всевозможным напастям, но и превосходный вкус, а также отсутствие горечи. Гибрид предназначен для тепличного выращивания, плодоносит в среднеранние сроки (120-125 дней с момента прорастания). 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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