Этот сорта баклажанов даёт плоды по 500 г: он хорошо растёт и у начинающих дачников

Баклажан — довольно нежная и капризная культура, которой угрожает немало болезней: мозаика, гнили, антракноз, фитофтороз и др. Чтобы снизить риски заражения, нужно не только хорошо ухаживать за растениями, но и выбирать сорта с крепким иммунитетом. Сорт "Лорд F1" удаётся даже неопытным дачникам.
Это один из немногих холодостойких баклажанов. Даже если лето выдалось совсем нежарким, вы всё равно получите образцовые глянцево-чёрные плоды массой 350-500 г.
"Лорд F1" ценят не только за высокую устойчивость ко всевозможным напастям, но и превосходный вкус, а также отсутствие горечи. Гибрид предназначен для тепличного выращивания, плодоносит в среднеранние сроки (120-125 дней с момента прорастания).
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