Рассказываем о настурции, которая станет отличным дополнением к вашему саду

Этот цветок привлекает внимание своими яркими и красивыми цветами

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Настурция — это растение семейства Тропаолы, которое привлекает внимание своими яркими и красивыми цветами. Его листья имеют круглую или сердцевидную форму, а цветы чаще всего имеют оранжевый, жёлтый или красный оттенок. Настурция может вырастать до 30 см в высоту и является отличным дополнением к саду или садовому участку.

Фото: creativecommons.org by Krystyna W. is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Существует несколько видов и сортов настурции, которые различаются по своему внешнему виду и характеристикам. Один из самых популярных видов настурции — это настурция большая (Tropaeolum majus). Этот вид характеризуется крупными цветками и большим разнообразием цветовых оттенков. Некоторые сорта этой настурции могут иметь двойные цветы или отличающуюся форму листьев.

Еще один вид настурции — это маленькая настурция (Tropaeolum minus). Она отличается более мелкими цветками и компактным ростом. Маленькая настурция представлена широким спектром цветов, включая яркий красный, розовый, оранжевый и желтый. Этот вид настурции часто используется для создания красивых бордюров, контейнеров и баскетов.

Кроме того, существуют также отдельные сорта настурции, которые обладают своими особенностями. Например, сорт "Empress of India" обладает яркими красными цветами и темно-фиолетовыми листьями. Другой популярный сорт — "Alaska" — имеет белые и кремовые цветы с яркой желтой серединкой. Некоторые сорта также могут отличаться по форме цветов, например, сорт "Canary Creeper" имеет форму цветка, напоминающую колокольчик.

Помимо своей эстетической привлекательности, настурция также обладает некоторыми полезными свойствами. Ее цветки и листья могут быть использованы для добавления в пищу, например, их можно добавлять в салаты или использовать для приготовления ароматного уксуса. Кроме того, настурция является естественным отпугивателем насекомых, таких как мухи и москиты, благодаря содержанию в ее составе специальных веществ.

Виды и сорта настурции предлагают большое разнообразие для выбора при озеленении сада или огорода. Они обладают яркими и красивыми цветами, а некоторые сорта также обладают полезными свойствами. Настурция — это отличный вариант для тех, кто желает создать красочный и привлекательный ландшафтный дизайн.