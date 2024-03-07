Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нельзя нюхать собаке
Узнайте, как правильно заботиться о коже рук: советы опытного дерматолога
На Сахалине начался процесс демонтажа незаконных охотничьих хижин
Пятьдесят недовольных клиентов потребовали у "Сбера" расторжения договоров накопительного страхования
Мазда 3 с пробегом: что нужно знать перед покупкой
Новости кино опубликовали список премьер, которые состоятся 7 марта
Советы по экономии топлива: как уменьшить расход без ограничения вождения
Шведский рыбак Кристер Читреус изобрел устройство для увеличения улова рыбы
Секреты здоровой кожи: экспертные советы для правильного умывания
Обязательная процедура или нет: рассказываем о пользе опрыскивания рассады водой

Нужно ли опрыскивать рассаду овощей водой?

2:37
Садоводство » Цветы

Одним из важных аспектов выращивания овощной рассады является её опрыскивание водой. Опрыскивание рассады водой — это процесс распыления воды на растения, которое может происходить с помощью различных устройств, таких как распылители, спреи, аэрозоли и другие.

Нужно ли опрыскивать рассаду овощей водой?
Фото: homesteadandchill. com/wp-content/uploads/2020/12/using-grow-lights-feature-greenhouse-homestead-chill.jpeg

Опрыскивание рассады овощей водой имеет ряд преимуществ и может быть полезным для ее здоровья и развития. Вот несколько основных причин, по которым опрыскивание рассады овощей водой является необходимым:

1. Увлажнение почвы: У рассады овощей особенно важно поддерживать оптимальный уровень влажности в почве. Опрыскивание водой помогает регулировать влажность и предотвращает пересыхание почвы. Это особенно актуально для рассады, выращиваемой в горшках или контейнерах, где вода может быстро испаряться.

2. Улучшение развития корневой системы: Опрыскивание рассады водой способствует развитию корневой системы. Вода, попадая на листья и стебель растений, постепенно проникает в почву, стимулируя рост корней. Это позволяет растениям лучше всасывать питательные вещества и воду из почвы.

3. Препятствие появлению вредителей: После появления рассады овощных культур она становится уязвима перед атакой различных вредителей. Опрыскивание рассады водой способствует удалению пыли и грязи со листьев, что уменьшает вероятность появления вредных насекомых. Кроме того, опрыскивание водой может служить одним из методов контроля за некоторыми вредителями.

4. Снижение температуры: В жаркую погоду опрыскивание рассады водой помогает снизить температуру окружающей среды, что способствует нормальному развитию растений. Через испарение воды растения охлаждаются и увлажняются, их клетки получают необходимое количество влаги, что позволяет лучше переносить жару.

Несмотря на все эти преимущества, следует отметить, что опрыскивание рассады овощей водой не является обязательной процедурой, но является полезной и рекомендуемой. Однако стоит помнить, что чрезмерное опрыскивание или неправильное использование воды может привести к проблемам, таким как гниение корней и заболевания растений.

Таким образом, опрыскивание рассады овощей водой представляет собой важный аспект выращивания здоровой и сильной рассады. Оно способствует увлажнению почвы, улучшению развития корневой системы, защите от вредителей и снижению температуры. Однако необходимо использовать воду с умом, чтобы избежать возможных проблем.

Полив рассады - как это правильно делать. Фишки, о которых нигде не расскажут
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Последние материалы
Шведский рыбак Кристер Читреус изобрел устройство для увеличения улова рыбы
Секреты здоровой кожи: экспертные советы для правильного умывания
За последние сутки в Ярославской области на железной дороге погибли два лося
Фасолевый соус: прекрасно заменит майонез в салатах и мясных блюдах
Сад, который требует минимального полива
Леон Кемстач из "Слова пацана" захотел оставить актерскую деятельность
Жесты собаки, которые обязательно понимать
Новый Volkswagen Polo стал моделью для фермеров
The Astrophysical Journal: при малых массах черной дыры звезда Хокинга почти неотличима от обычных звезд
Роджер Кларк о будущем озвучивания игр: Искусственный интеллект и человеческий фактор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников