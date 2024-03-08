Это дивное растение для украшения участка приковывает взгляд сразу же: оно украсит клумбу до морозов

Декоративная капуста — неприхотливое растение, которое может украсить клумбу

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Декоративная капуста, известная также как брассика, представляет собой удивительное и неприхотливое растение, которое может красиво украсить клумбу до самых зимних месяцев. Её листья имеют разнообразные оттенки: от белого до красного, а их текстура может быть гладкой, волнистой или гофрированной. Размеры растения также варьируются от 20 до 130 см в высоту и до 90 см в диаметре.

Фото: flickr.com/ by Tony Hisgett from Birmingham, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Высаживать рассаду лучше всего в мае на солнечном участке с хорошо дренированным грунтом. С начала июня растение можно подкармливать комплексными удобрениями или коровяком.

Листья декоративной капусты можно использовать в кулинарии, добавляя их в салаты или консервируя. Она имеет немного горьковатый вкус, но его можно устранить, предварительно заморозив листву.

Декоративная капуста достигает пика своей красоты к середине лета и сохраняет её до поздней осени. Растение подвержено нападению вредных насекомых, поэтому рекомендуется проводить профилактику с помощью золы или травяных отваров.

Существует множество сортов декоративной капусты, что позволяет создавать разнообразные и оригинальные клумбы. Невысокие сорта идеально подходят для бордюров, а также могут использоваться для создания ковровых цветников или модульных клумб с другими растениями или камнями. Декоративная капуста также прекрасно смотрится в вазонах.

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