Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт

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Полынь — полезный сорняк на участке

0:54
Садоводство » Цветы

Многие считают медицинские травы сорняками, но некоторые из них имеют важное место на даче.

Полынь — полезный сорняк на участке
Фото: Own work by Eddideigel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, пижма помогает бороться с тлёй, а крапива является органическим удобрением. Важно также выращивать полынь, которая помогает бороться с вредителями и болезнями.

Полынь — лекарственное растение, используемое при многих заболеваниях. Её можно использовать на даче для борьбы с вредителями и болезнями, например, высаживая рядом с плодовыми деревьями или возле грядок. Растение будет отпугивать вредителей пряным ароматом. В случае необходимости траву можно срезать и приготовить настой для опрыскивания.

Можно также использовать растение для мульчирования грядок и отправить её в компост после сезона. Это поможет избежать многих проблем на дачном участке.

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ПОЛЫНЬ! КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ПОЛЫНЬЮ В САДУ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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