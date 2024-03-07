Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт

Многие считают медицинские травы сорняками, но некоторые из них имеют важное место на даче.
Например, пижма помогает бороться с тлёй, а крапива является органическим удобрением. Важно также выращивать полынь, которая помогает бороться с вредителями и болезнями.
Полынь — лекарственное растение, используемое при многих заболеваниях. Её можно использовать на даче для борьбы с вредителями и болезнями, например, высаживая рядом с плодовыми деревьями или возле грядок. Растение будет отпугивать вредителей пряным ароматом. В случае необходимости траву можно срезать и приготовить настой для опрыскивания.
Можно также использовать растение для мульчирования грядок и отправить её в компост после сезона. Это поможет избежать многих проблем на дачном участке.
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