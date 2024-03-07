Интересный комнатный цветок с необычными крупными соцветиями: долго радуют глаз

Абутилон - прекрасное растение для дома

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Это растение, изначально произрастающее в тропиках, успешно выращивается и как комнатное растение в менее благоприятных условиях. Его часто называют комнатным клёном из-за формы листьев, напоминающих кленовые. Привлекательность подчёркивается крупными цветками белого, красного и желтого оттенков, которые радуют глаз долгое время.

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Для выращивания дома рекомендуется обратить внимание на гибридные сорта с компактной кроной и крупными бутонами. Уход за абутилоном не требует особых усилий по сравнению с другими комнатными растениями.

Оптимальная температура летом — 20-26 градусов, зимой — 12-15 градусов. Растение чувствительно к сквознякам и высоким температурам. Опрыскивание помогает растению сохранить комфорт.

Летом его можно выносить на свежий воздух, а зимой перемещать в более прохладное место. Растение любит яркий, но рассеянный свет. Регулярный полив важен для предотвращения пересыхания грунта и опадания листьев.

Абутилон нуждается в регулярном удобрении весной каждые 2 недели, чередуя минеральные и органические удобрения.

Этот неприхотливый цветок идеально подходит для офисов или домашних интерьеров, его крупные и нежные бутоны будут радовать глаза, украшая любое помещение.

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