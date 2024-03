Выбираем луковицы гладиолуса: садовод с 30-летним стажем дал ценные советы

Your browser does not support the audio element.

Выбор луковицы гладиолуса — важный момент, требующий внимания. Своими советами поделилась огородница с 30-летним стажем Ольга Пряникова в своём Дзен-канале "Канал о цветах, строительстве дома и рецептах Ольги Пряниковой".

Фото: Own work by Senet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic