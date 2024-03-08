Выбираем луковицы гладиолуса: садовод с 30-летним стажем дал ценные советы

Как выбрать луковицу гладиолуса

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выбор луковицы гладиолуса — важный момент, требующий внимания. Своими советами поделилась огородница с 30-летним стажем Ольга Пряникова в своём Дзен-канале "Канал о цветах, строительстве дома и рецептах Ольги Пряниковой".

Фото: Own work by Senet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Важно обращать внимание на маркировку луковицы. Обычно это трёхзначное число, где первая цифра указывает на размер цветка от 1 до 5. Важен и размер луковицы, который можно определить как "разбор". В магазинах чаще всего продают второй разбор, но он должен быть без мелких луковиц и уже готов к цветению в текущем году.

Если вам не нужны детки от гладиолуса, беркрупные или средние луковицы. В противном случае выбирайте меньшие, чтобы сохранить сорт.

Важно обращать внимание на состояние луковицы. Она должна быть пузатенькой, чистой и без пятен. Пятна могут быть признаком повреждений от трипсов, что может привести к проблемам со всеми луковичными растениями в вашем саду.

При выборе луковицы не смотрите только на картинку, обращайте внимание на сам товар. Отказывайтесь от больных луковиц, это лишь выкинутые деньги. Помните, что под шелухой могут скрываться болезни. Если у вас мало времени до посадки, можно осмотреть луковицу сразу после покупки и вернуть её, если она больна.

Также избегайте луковиц с плесенью или признаками гнили. Они могут быть уже заражены и привести к проблемам с посадкой.