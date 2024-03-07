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Эти сорта свёклы идеальны для зимнего хранения: топ-4 вида назвали садоводы

Топ-4 сортов свёклы для долгого хранения

0:57
Садоводство » Овощи

Существует множество сортов свёклы, которые подходят для зимнего хранения. Подборкой поделился Дзен-канал "Идеальный огород".

Топ-4 сортов свёклы для долгого хранения
Фото: Own work by Arn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Садоводы назвали идеальным для хранения скороспелый гибрид "Пабло F1", который достигает зрелости за 105-110 дней. Также рекомендуют скороспелый сорт "Красный шар", который даёт плоды за 90 дней.

Хороший урожай показывает среднеспелый сорт "Бордо 237", который отличается круглой формой корнеплодов с массой от 250 до 480 г.

Отличный результат даёт позднеспелый сорт "Цилиндра", который устойчив к засухе и заморозкам, идеально хранится всю зиму, принося высокий урожай при любой погоде.

Выращивание этих сортов свёклы на участке просто и не требует больших усилий, подходит даже для начинающих садоводов.

Ранее мы рассказали о способе борьбе с сорняками на участке.

Свёкла гибрид ПАБЛО F1, описание, опыт выращивания.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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