Эти сорта свёклы идеальны для зимнего хранения: топ-4 вида назвали садоводы

Существует множество сортов свёклы, которые подходят для зимнего хранения. Подборкой поделился Дзен-канал "Идеальный огород".
Садоводы назвали идеальным для хранения скороспелый гибрид "Пабло F1", который достигает зрелости за 105-110 дней. Также рекомендуют скороспелый сорт "Красный шар", который даёт плоды за 90 дней.
Хороший урожай показывает среднеспелый сорт "Бордо 237", который отличается круглой формой корнеплодов с массой от 250 до 480 г.
Отличный результат даёт позднеспелый сорт "Цилиндра", который устойчив к засухе и заморозкам, идеально хранится всю зиму, принося высокий урожай при любой погоде.
Выращивание этих сортов свёклы на участке просто и не требует больших усилий, подходит даже для начинающих садоводов.
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