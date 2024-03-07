Вот почему не цветёт: ваш кактус начнёт бросать бутоны, если соблюдать эти золотые правила

Как заставить цвести кактус

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Кактусы при правильном уходе способны расцвести. Главное правило: растение должно пережить период покоя зимой. Это важно для того, чтобы оно могло образовать цветочные бутоны. Если кактус находится в тёплом помещении возле радиатора, то он не цветёт, рассказала огородница Дзен-канала "Ирина Полянская | Пока муж на работе".

Фото: Own work by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С середины ноября перестаньте поливать кактусы. Выньте их из горшков, оберните корни газетой и поместите в коробку. Не закрывайте коробку плотно, чтобы предотвратить загнивание. Перенесите ёмкость в прохладное помещение с температурой 10 -12°C, например, в холодный погреб. Во время покоя кактусам не нужен доступ к свету и влаге.

В марте перенесите кактусы в дом. В этот момент они могут выглядеть непривлекательно. Затем пересадите их в горшки, наполнив новым грунтом для кактусов. Поливайте через неделю, сначала осторожно в горшок, а затем наливайте воду в поддон. Через несколько дней после полива растения начнут оживать и восстанавливать свой привлекательный вид. Вскоре они должны образовать цветочные бутоны и зацвести.

Правильный способ полива кактуса — снизу. Налейте воду в небольшую ёмкость и поместите горшок с кактусом в воду на примерно 3 минуты.

Не поливайте кактусы из-под крана, так как в водопроводной воде много минеральных соединений, которые могут нанести вред растению. Лучше использовать кипячёную воду комнатной температуры.