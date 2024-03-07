Даже умирающая орхидея оживёт: чудо-напиток вдохнёт в жизнь в дохлые растения - начнут пускать новые корни

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Как спасти увядшую орхидею

1:41
Садоводство » Комнатные цветы

Орхидеи, хотя и прекрасны, требуют особого ухода, и даже небольшая ошибка может привести к утрате цветов, гниению и увяданию растения. Однако существуют способы спасти орхидею и вернуть ей цветение, о котором рассказала садовод Ирина Полянская в своём Дзен-канале.

Как спасти увядшую орхидею
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by Elena Gaillard

Как спасти умирающую орхидею:

1. Осторожно извлеките орхидею из горшка и дайте корням освободиться от лишней воды.

2. Очистите корни от остатков старого субстрата.

3. Внимательно осмотрите корни. Если вы заметили гниение, обрежьте их дезинфицированными ножницами и обработайте места срезов корицей или перекисью водорода, чтобы предотвратить инфекцию. Также удалите засохшие или гнилые листья.

4. Пересадите орхидею в свежую почву. Вы можете приобрести специальный субстрат для орхидей или приготовить его самостоятельно. На дно горшка насыпьте слой керамзита, поместите растение и засыпьте корни мхом, кусочками коры и перлитом. Поливайте орхидею осторожно, чтобы вода стекала по корням и задерживалась на дне горшка.

5. Для питания корней приготовьте домашнее чайное удобрение. Залейте пакетик чёрного чая кипятком и дайте остыть. Затем используйте настой для полива растения или опрыскивания корней. Чай питает орхидею и способствует её восстановлению.

Орхидеи, обработанные чаем, начинают активно развиваться, образуя новые корни, листья и цветочные стебли, благодаря питательным свойствам напитка, которые стимулируют рост и восстановление растения.

Уход за ОРХИДЕЯМИ от А до Я. Часть I. | PHALAENOPSIS ORCHID CARE.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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