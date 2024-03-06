Бывают случаи, когда только рука человек может опылить огурцы

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Как опылить огурцы вручную

2:14
Садоводство » Овощи

Огурцы — это двудомные растения, то есть у них есть отдельные мужские и женские цветки. Для того, чтобы произошло опыление и образовались плоды, пыльцу с мужских цветков необходимо перенести на женские. Обычно опыление происходит естественным образом, благодаря насекомым-опылителям, но в некоторых случаях необходимо вмешательство человека.

Как опылить огурцы вручную
Фото: commons.wikimedia. org by apple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Как определить мужские и женские цветки огурцов

У мужских и женских цветков огурцов есть несколько отличительных признаков:

  • Мужские цветки:
  • Растут на длинных тонких стеблях
  • Имеют длинные тычинки с пыльниками
  • Не имеют завязи у основания
  • Женские цветки:
  • Растут на коротких, толстых стеблях
  • Имеют короткие тычинки с недоразвитыми пыльниками
  • Имеют маленькую завязь у основания, которая после опыления превращается в плод

Ручное опыление огурцов

Ручное опыление огурцов — это простой процесс, который можно выполнить вручную с помощью кисточки или ватной палочки:

Соберите пыльцу с мужских цветков:
Выберите полностью открытый мужской цветок.
Осторожно постучите по нему кисточкой или ватной палочкой, чтобы собрать пыльцу.
Перенесите пыльцу на женские цветки:
Найдите женские цветки, которые находятся в стадии цветения или вот-вот распустятся.
Осторожно откройте лепестки женского цветка и прикоснитесь кисточкой или ватной палочкой к пестику (длинной тонкой части в центре цветка).
Повторно опылите:
Повторяйте процесс опыления в течение нескольких дней подряд, чтобы повысить шансы на успешное опыление.

Советы по ручному опылению огурцов:

  • Лучше всего проводить опыление утром, когда цветки полностью открыты.
  • Будьте осторожны, не повредите цветки.
  • Если у вас есть возможность, привлеките насекомых-опылителей в свой огород, посадив медоносные растения, такие как укроп, базилик и мята.
  • Если ручное опыление не дает результатов, проверьте, не поражены ли ваши растения вредителями или болезнями.

Ручное опыление огурцов — это простой и эффективный способ обеспечить плодоношение ваших растений. Выполняя этот процесс регулярно, вы можете получить обильный урожай свежих и вкусных огурцов.

Опыление огурцов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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