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Как вырастить эухарис: из семян и из луковицы

Эухарис можно вырастить дома! Рассказываем

2:04
Садоводство » Комнатные цветы

Эухарис — это красивое и нежное растение, которое может украсить любой дом своими яркими и ароматными цветами. Оно относится к семейству Амариллисовых и произрастает в тропических и субтропических регионах. Но несмотря на своё происхождение, эухарис может быть выращен и в домашних условиях, как из семян, так и из луковицы.

Для того чтобы вырастить эухарис из семян, необходимо приобрести их в специализированном магазине или получить от других цветоводов. Семена следует посадить в грунт, состоящий из равных частей песка, торфа и перегнойной земли. После посадки, горшок с семенами нужно поместить в тёплое и светлое место, но не под прямыми солнечными лучами. Также важно поддерживать постоянную влажность грунта, но не заливать его избыточной водой. Первые всходы появятся через 2-3 недели, а затем растение будет постепенно развиваться.

Если вы хотите вырастить эухарис из луковицы, то следует приобрести здоровую и крупную луковицу в магазине или у других цветоводов. Луковицу нужно посадить в грунт так, чтобы верхняя часть была над землёй. После посадки, горшок с луковицей нужно поместить в прохладное и тёмное место на несколько недель, чтобы она проросла корни. Затем горшок можно перенести в светлое место и начать ухаживать за растением.

Для того чтобы эухарис хорошо рос и цвёл, необходимо обеспечить ему оптимальные условия. Растение любит яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше всего разместить его на восточном или западном окне. Также важно поддерживать постоянную влажность грунта, но не заливать его избыточной водой. Летом рекомендуется опрыскивать листья растения, чтобы создать ему дополнительную влажность.

В период цветения эухариса, который приходится на весну или лето, необходимо удобрять растение раз в две недели специальным удобрением для цветущих растений. После цветения, рекомендуется пересадить растение в новый грунт и убрать старые луковицы, оставив только новые.

Эухарис: лёгкий уход в домашних условиях. Что любит амазонская лилия?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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