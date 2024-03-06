Вкусное лакомство и красивое дерево. Рассказываем как вырастить орех на участке

Выращивание лесного ореха на даче: советы и рекомендации

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Лесной орех — это популярный сорт ореховых деревьев, который часто выращивается на дачных участках. Это не только вкусное лакомство, но и красивое дерево, которое придает участку уют и тенистость. В данной статье мы рассмотрим основные советы по выращиванию лесного ореха на даче.

Выбор места и подготовка почвы:

Перед посадкой лесного ореха необходимо выбрать подходящее место на участке. Ореховое дерево предпочитает солнечное положение, поэтому выберите участок, где будет обеспечена хорошая освещенность. Также учтите, что лесной орех требует плодородной почвы. Перед высадкой рекомендуется подготовить почву, добавив компост или перегной для улучшения плодородности.

Посадка саженца:

Саженцы лесного ореха можно приобрести в специализированных питомниках или у садоводов. Оптимальное время для посадки — весна или осень. Перед посадкой необходимо выбрать здоровый и крепкий саженец с разветвленной корневой системой. Расстояние между саженцами должно быть не менее 4-5 метров, чтобы обеспечить достаточное пространство для роста деревьев.

Уход за лесным орехом:

После посадки необходимо обеспечить правильный уход за лесным орехом. Регулярное поливание необходимо в периоды засухи, особенно в течение первых двух лет после посадки. Ореховое дерево требует также регулярного подкормки органическими удобрениями или специальными минеральными соединениями. Важно также проводить обрезку дерева для формирования кроны и удаления поврежденных или больных веток.

Защита от вредителей и болезней:

Лесной орех может подвергаться атаке различных вредителей и заболеваний. Для защиты от них рекомендуется периодически осматривать дерево и принимать меры предупреждения. При необходимости можно использовать специальные инсектициды или фунгициды, чтобы предотвратить размножение вредителей и распространение болезней.

Сбор и хранение урожая:

Лесной орех начинает приносить урожай примерно через 5-6 лет после посадки. Созревшие орехи собираются осенью, когда их скорлупа становится твердой и коричневой. Орехи можно сушить на солнце или в тени, а затем хранить в прохладном и сухом месте. Хорошо упакованные орехи могут сохраняться в течение нескольких месяцев.

Выращивание лесного ореха на дачном участке может быть интересным и полезным занятием. Следуя указанным выше советам, вы сможете создать на своей даче красивое и плодовитое дерево. Помните о регулярном уходе за деревом, защите от вредителей и болезней, а также о правильном сборе и хранении урожая. Наслаждайтесь вкусными орехами и красотой лесного ореха на вашей даче.