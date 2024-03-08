Необычные "голубые шарики" на вашем участке: этот цветок неприхотлив и идеален для альпинариев

Глобулярия прекрасное многолетнее растение для сада

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Глобулярия — многолетнее растение, ценится в ландшафтном дизайне за красивое цветение и низкую потребность в уходе. Её соцветия в форме шара украшают растение с мая по июнь, имея разнообразные оттенки от светло-голубого до яркого фиолетового. Из-за этой особенности она иногда называется шаровницей.

Фото: inaturalist.org by Michael Knapp is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Высота куста достигает 30 см. Растение предпочитает солнечные места с рыхлой, водопроницаемой почвой. Регулярный полив раз в 2 недели достаточен, а подкармливать удобрениями рекомендуется раз в месяц. В тёплых регионах глобулярия переносит зиму, но в сильные морозы требует укрытия.

Глобулярия устойчива к болезням и идеально подходит для альпинариев и каменистых садиков, сохраняя декоративность весь год. Рекомендуется высаживать цветок небольшими группками, где она хорошо гармонирует с другими растениями, такими как декоративные злаки, очиток и ромашки.

Ранее мы рассказали о выращивании красивейшей айвы.