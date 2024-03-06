Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден: мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности
Инновации для сельского хозяйства: урожай в России растят ИИ и цифровые платформы
"Объединённый Банк Республики" исключён из системы страхования вкладов
Как защитить морковь от морковной мухи
Британские учёные выпустили генетически модифицированных комаров в Бразилии
Тенденции автомобильного рынка в России: прогноз на 2024 год от эксперта
Midnight Ghost Hunt появится в Steam в конце марта
Какой суп является самым полезным?
Полезные советы для игры в бадминтон
Как вырастить мандариновое дерево из косточки в домашних условиях

Выращиваем мандарин дома! Это возможно!

2:35
Садоводство » Плодовые

Вырастить мандариновое дерево из косточки — увлекательный и простой процесс, который подарит вам радость и позитивные эмоции. Вот подробное руководство, которое поможет вам добиться успеха:

Выращиваем мандарин дома! Это возможно!
Фото: Нейросеть Шедеврум

Подготовьте косточки мандарина

  • Для начала вам понадобятся свежие косточки спелого мандарина. Старайтесь избегать косточек из сухих или перезрелых плодов.
  • Тщательно промойте косточки теплой водой, чтобы удалить остатки мякоти.

Проведите стратификацию

  • Для улучшения всхожести косточек мандарина необходимо провести стратификацию. Поместите косточки во влажную почву или песок в контейнере и поместите его в холодильник на 4-6 недель.
  • Регулярно проверяйте влажность почвы, при необходимости смачивая её.

Посев семян

  • После стратификации косточек можно пересадить их в отдельные горшочки или стаканчики, наполненные рыхлым, хорошо дренируемым грунтом для цитрусовых или универсальным грунтом с добавлением перлита.
  • Заглубите косточки на глубину около 1 см и слегка уплотните почву вокруг них.

Обеспечьте нужные условия

  • Поставьте горшочки в теплое и солнечное место с температурой около 22-25 °C.
  • Регулярно поливайте почву, не допуская ее полного высыхания.

Уход за ростками

  • Ростки появятся примерно через 2-4 недели. Они могут быть слабыми и тонкими на начальном этапе, но постепенно наберут силу.
  • По мере роста ростков их можно пересаживать в более крупные горшки по мере необходимости.

Пересадка на улицу

  • Если вы живете в регионе с теплым и безморозным климатом, можете высадить свое мандариновое дерево на улицу в конце весны или начале лета. Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой.
  • В регионах с более прохладным климатом рекомендуется выращивать мандариновое дерево в контейнере, который можно заносить в помещение на зиму.

Советы по уходу

  • Регулярно поливайте мандариновое дерево, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Удобряйте дерево сбалансированным удобрением для цитрусовых каждые 2-3 месяца.
  • Защищайте мандариновое дерево от вредителей и болезней, используя органические или химические средства защиты растений.
  • Обрезайте дерево, чтобы сформировать желаемую форму и размер.

Выращивание мандаринового дерева из косточки может занять несколько лет, но это увлекательное и полезное занятие. С любовью и уходом ваше дерево будет приносить плоды, которые порадуют вас своим сладким и сочным вкусом.

Как вырастить мандарины из косточки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Западные партнёры начинают понимать, что Украина тянет их на дно Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Последние материалы
Цены на продукты питания в Дубае соответствуют ценам в Москве
Балицкий выразил надежду на полное освобождение от ВС Украины Запорожья в ближайшее время
В Москве задержали подозреваемых в страховом мошенничестве на 5 млн рублей
Хозяйкам дали рецепт самодельного чистящего средства для дома
Сборы кинопроката в 2024 году могут превысить прошлогодние 40 млрд рублей
РИА Новости: 18 пострадавших госпитализированы после пожара на Шагонарской ТЭЦ
Съёмки фильма "Пункт назначения 6" скоро стартуют
Выращиваем мандарин дома! Это возможно!
Увеличенный риск головных болей у детей: влияние электронных сигарет и питания
Что делать, если колесо автомобиля постоянно спускается: советы эксперта из шиномонтажной мастерской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников