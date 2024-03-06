Рассказываем об ошибках садоводов из-за чего трескается капуста

Почему трескаются кочаны капусты

Кочаны капусты, как и другие овощи, могут трескаться по нескольким причинам. В данной статье мы рассмотрим основные факторы, которые влияют на трескание кочанов капусты.

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Одной из главных причин трескания кочанов капусты является неправильный уход за растением. Капусту необходимо регулярно поливать, особенно в периоды сухости или жары. Если растение испытывает стрессовые ситуации из-за недостатка влаги, его кочаны могут начать трескаться. Поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной, но не застоявшейся, чтобы избежать этой проблемы.

Также важно учесть, что чрезмерное удобрение может стать причиной трескания кочанов капусты. Если вы переусердствуете с подкормкой, особенно с нитратами или азотом, это может привести к быстрому росту растения, а кочаны в это время не успевают следовать за этим. В результате, когда капуста достигает своего максимального размера, кожица кочана становится тонкой и не может выдержать внутреннее давление, что приводит к тресканию.

Стоит отметить, что некоторые сорта капусты более склонны к тресканию, чем другие. Например, белокочанная капуста чаще трескается, чем сорта с фиолетовым или зеленым кочанами. Поэтому, при выборе сорта капусты для выращивания, стоит учитывать их характеристики и особенности.

Также важно обратить внимание, что погодные условия могут оказывать существенное влияние на трескание кочанов капусты. Резкие перепады температуры или слишком высокая влажность могут вызывать трещины на кожице кочана. К счастью, на такие погодные условия вы вряд ли можете повлиять, но можно использовать методы предотвращения, такие как укрытие растений во время дождей или периодов сильной жары.

Чтобы предотвратить трескание кочанов капусты, рекомендуется следовать нескольким простым рекомендациям: регулярно поливать растение, контролировать количество удобрений, выбирать подходящие сорта капусты и принимать меры предосторожности при плотных погодных условиях.