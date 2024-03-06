Это неприметное растение ценится за необычные соцветия: садоводы используют его для ландшафтного дизайна

Кровохлёбка — заметное растение с красивыми соцветиями

Кровохлёбка — заметное растение с красивыми розовыми или бордовыми соцветиями, которые контрастируют с тёмно-зелёной листвой. Она быстро растёт, образуя густые заросли. Название "кровохлёбка" связано с её способностью останавливать кровотечение. Цветёт летом, иногда продолжая цвести до начала осени.

Фото: atlas.roslin.pl by Joanna Boisse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кровохлёбка неприхотлива и может процветать даже в неблагоприятных условиях, хотя предпочитает открытые освещённые места с влажной, плодородной почвой и хорошей дренажной системой.

Рекомендуется удобрять кровохлёбку комплексными минеральными удобрениями в начале весны и в течение тёплого сезона. Растение устойчиво к вредителям и болезням и прекрасно смотрится в садовом дизайне как вдоль дорожек, так и в групповых посадках. Даже после цветения оно остаётся аккуратным благодаря пышной листве.

Соцветия кровохлёбки подходят для срезки, так как долго сохраняют свежесть. Листья можно использовать в кулинарии, добавляя их в салаты, блюда с рыбой или коктейли.

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