Это неприметное растение ценится за необычные соцветия: садоводы используют его для ландшафтного дизайна

Кровохлёбка — заметное растение с красивыми розовыми или бордовыми соцветиями, которые контрастируют с тёмно-зелёной листвой. Она быстро растёт, образуя густые заросли. Название "кровохлёбка" связано с её способностью останавливать кровотечение. Цветёт летом, иногда продолжая цвести до начала осени.

Фото: atlas.roslin.pl by Joanna Boisse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International