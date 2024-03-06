Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балицкий: Россия улучшила свои позиции в Работино
В ГИБДД рассказали, что может спасти детей в автомобиле в случае ДТП
Минэкономразвития предоставило данные по уровню инфляции
Экономисты рассказали о перспективах Китая, ЕС и электромобилей в случае победы Трампа
Climate: извержение супервулкана не сможет привести к резкому похолоданию
Новый патч 1.3.3. для Diablo IV
Курбан Омаров пришёл с возлюбленной в ЗАГС
Владимир Путин рассказал, в чем суть Всемирного фестиваля молодежи
Почему важно завтракать: советы от диетолога для формирования привычки
Это комнатное растение весь год сохраняет декоративность: его капризы того стоят — цветок неземной красоты

Афеландра — прекрасный цветок с крупными глянцевыми листьями

0:57
Садоводство » Комнатные цветы

Афеландра — украшение для дома с крупными глянцевыми листьями и яркими прицветниками. Хотя уход за ней требует внимательности из-за её капризности, результата стоит: неземная красота и сохранение декоративности круглый год. Растение содержит ядовитый сок, поэтому при работе с ним нужно быть осторожным и использовать перчатки.

Афеландра — прекрасный цветок с крупными глянцевыми листьями
Фото: Афеландра, комнатные цветы by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для домашнего выращивания подходят некоторые виды афеландры, включая афеландру оранжевую и афеландру оттопыренную. Оптимальная температура для неё зависит от времени года: весной — 20 градусов, летом — 25 градусов, осенью — 18 градусов, зимой — не ниже 16 градусов.

Из-за тропического происхождения афеландре требуется регулярный полив и опрыскивание. В период активного роста подкормки вносятся еженедельно, а в холодное время года — раз в две недели.

Ранее мы рассказали, как вырастить авокадо дома.

Афеландра — уход в домашних условиях.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Последние материалы
Автоэксперт провел анализ и назвал пять ошибок, которые весной совершают водители
Владимир Путин назвал фундамент российского бытия
Премьер Мицотакис приобрёл в Одессе опыт, который может ему пригодиться в Греции
Владимир Путин выступил на закрытии "Всемирного фестиваля молодёжи"
Свинья-живописец скончалась от хронического ревматоидного артрита
Посадите в саду жимолость
В Ленобласти ввели запрет на распространение фотографий и видео последствий ударов БПЛА
Эксперт Константин Ордов объяснил повышение стоимости золота нестабильностью в экономике
Лишённая концертов Лолита Милявская выдвинула ультиматум
Утратив интерес к Анталье, российские туристы все чаще предпочитают курорты Таиланда и Вьетнама
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников