Это комнатное растение весь год сохраняет декоративность: его капризы того стоят — цветок неземной красоты

Афеландра — прекрасный цветок с крупными глянцевыми листьями

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Афеландра — украшение для дома с крупными глянцевыми листьями и яркими прицветниками. Хотя уход за ней требует внимательности из-за её капризности, результата стоит: неземная красота и сохранение декоративности круглый год. Растение содержит ядовитый сок, поэтому при работе с ним нужно быть осторожным и использовать перчатки.

Фото: Афеландра, комнатные цветы by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для домашнего выращивания подходят некоторые виды афеландры, включая афеландру оранжевую и афеландру оттопыренную. Оптимальная температура для неё зависит от времени года: весной — 20 градусов, летом — 25 градусов, осенью — 18 градусов, зимой — не ниже 16 градусов.

Из-за тропического происхождения афеландре требуется регулярный полив и опрыскивание. В период активного роста подкормки вносятся еженедельно, а в холодное время года — раз в две недели.

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