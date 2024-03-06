Это дивное дерево не только украсит сад яркими цветами, но и подарит сладкие ягоды — источает пленительный аромат

Посадите в саду жимолость

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Жимолость — привлекательное растение с яркими цветами и вкусными ягодами, которое часто можно увидеть в садах. Она начинает цвести в конце мая или начале июня, а плоды появляются в конце июня — начале июля. Жимолость излучает приятный аромат, особенно вечером.

Фото: Own work by Franz Xaver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растение предпочитает хорошо освещенные места, но может расти и в полутени, и обычно хорошо переносит холод. Умеренный полив важен, особенно в период засухи. В первые годы после посадки подкормки не требуются, но в дальнейшем можно использовать органические удобрения.

Подрезка обычно не нужна в начальные годы, но иногда может потребоваться для формирования куста. Жимолость применяется для украшения различных архитектурных элементов в саду и хорошо сочетается с другими растениями, такими как клематис, настурция и дикий виноград. Она также может быть использована для создания живых изгородей вместе с хвойными растениями и кустарниками.

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