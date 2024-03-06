Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду

Дербенник — это крупное многолетнее растение, известное своей стойкостью, которое часто встречается на влажных лугах и у водоемов. Оно создает пышные кусты с красивыми соцветиями, достигающими высоты до 1,5-2 метров. Цветение дербенника происходит в конце июня — начале июля и длится около месяца.
Растение предпочитает берега водоёмов или заболоченные участки, не выносит сухих и каменистых почв, а также предпочитает хорошее освещение, хотя может расти и в полутени. Оно морозостойко и устойчиво к болезням, отлично смотрится в природных садах, а его соцветия можно использовать для срезки.
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