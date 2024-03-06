Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду

Посадите в саду дербенник

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Дербенник — это крупное многолетнее растение, известное своей стойкостью, которое часто встречается на влажных лугах и у водоемов. Оно создает пышные кусты с красивыми соцветиями, достигающими высоты до 1,5-2 метров. Цветение дербенника происходит в конце июня — начале июля и длится около месяца.

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Растение предпочитает берега водоёмов или заболоченные участки, не выносит сухих и каменистых почв, а также предпочитает хорошее освещение, хотя может расти и в полутени. Оно морозостойко и устойчиво к болезням, отлично смотрится в природных садах, а его соцветия можно использовать для срезки.

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