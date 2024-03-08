Этого тля боится, как огня: чудо-средство с этим натуральным продуктом избавит от вредителя

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Спрей с чесночным маслом поможет в борьбе с тлёй

1:39
Садоводство » Вредители и болезни

Спрей с чесночным маслом — прекрасное средство для борьбы с тлёй. Вам не понадобится никакая "химия".

Спрей с чесночным маслом поможет в борьбе с тлёй
Фото: insectimages.org by Whitney Cranshaw, Colorado State University is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Садоводы-органики долгое время полагались на чеснок как на часть своего арсенала борьбы с вредителями. Чеснок содержит серу, которая, помимо того, что вредна для вредителей, также является антибактериальным и противогрибковым средством. Мыло для мытья посуды, содержащееся в этой смеси, также разрушает тела мягкотелых вредителей, таких как тля, пишет thespruce.com.

Чтобы приготовить спрей с чесночным маслом, мелко нарежьте три-четыре зубчика чеснока. Положите в небольшую миску и добавьте две чайные ложки растительного масла. Оставьте эту смесь на 24 часа.

Налейте два стакана воды в стеклянную или пластиковую бутылку. С помощью ситечка удалите кусочки чеснока и добавьте оставшуюся жидкость в воду. Добавьте одну чайную ложку средства для мытья посуды.

Эту смесь можно хранить и разбавлять по мере необходимости. Перед использованием добавьте во флакон с распылителем.

Прежде чем использовать этот спрей для всего растения, протестируйте его, опрыскав незаметную часть растения. Если через день или два нет признаков пожелтения или других повреждений листьев, можно смело использовать. Если есть повреждения листьев, разбавьте смесь большим количеством воды и попробуйте тест ещё раз.

Чесночное масло может нанести вред божьим коровкам, которые являются естественными хищниками тли. Этот спрей следует использовать только в том случае, если вы не заметили полезных насекомых в своём саду.

ТЛЯ ОСЫПАЕТСЯ ДОЖДЕМ! Дешевое и безопасное средство ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО уничтожения тлей и клещей.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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