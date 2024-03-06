Тле - бой: простое натуральное средство поможет победить вредителя — понадобятся всего две чашки этого природного материала

Как победить тлю с помощью раствора из томатных листьев

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Домашние средства от надоедливых насекомых — давняя традиция садоводов-органиков, которым пришлось проявить творческий подход к поиску способов борьбы с насекомыми и болезнями без помощи синтетических химикатов. В случае борьбы с тлёй доказал свою эффективность домашний спрей из листьев томатов.

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Листья помидоров содержат в своих листьях токсичные соединения, называемые алкалоидами. При их измельчении выделяются алкалоиды. Путём суспендирования алкалоидов в воде получается простой в использовании спрей, который токсичен для тли, но -прежнему безопасен для растений и людей.

Просто нарежьте столько листьев томатов, чтобы получилось одно или два стакана, и смешайте с двумя стаканами воды в большой миске или ведре. Дайте раствору настояться в течение ночи, пишет thespruce.com.

Процедите листья, используя марлю или мелкое сито. Добавьте ещё стакан воды и перелейте её в распылитель.

Чтобы использовать смесь, опрыскайте стебли и листву заражённого растения и обратите особое внимание на нижнюю сторону листьев, поскольку именно там чаще всего скапливается тля.