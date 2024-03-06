Тле - бой: простое натуральное средство поможет победить вредителя — понадобятся всего две чашки этого природного материала

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Как победить тлю с помощью раствора из томатных листьев

1:10
Садоводство » Вредители и болезни

Домашние средства от надоедливых насекомых — давняя традиция садоводов-органиков, которым пришлось проявить творческий подход к поиску способов борьбы с насекомыми и болезнями без помощи синтетических химикатов. В случае борьбы с тлёй доказал свою эффективность домашний спрей из листьев томатов.

Как победить тлю с помощью раствора из томатных листьев
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Листья помидоров содержат в своих листьях токсичные соединения, называемые алкалоидами. При их измельчении выделяются алкалоиды. Путём суспендирования алкалоидов в воде получается простой в использовании спрей, который токсичен для тли, но -прежнему безопасен для растений и людей.

Просто нарежьте столько листьев томатов, чтобы получилось одно или два стакана, и смешайте с двумя стаканами воды в большой миске или ведре. Дайте раствору настояться в течение ночи, пишет thespruce.com.

Процедите листья, используя марлю или мелкое сито. Добавьте ещё стакан воды и перелейте её в распылитель.

Чтобы использовать смесь, опрыскайте стебли и листву заражённого растения и обратите особое внимание на нижнюю сторону листьев, поскольку именно там чаще всего скапливается тля.

ТЛЯ БОИТСЯ ЭТОГО КАК ОГНЯ! Лучшее средство от тли без всякой "химии"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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