Неприхотливые сорта огурцов: самоопыляемые, требуют минимального ухода

Сорта огурцов "Барабулька F1", "Мальчик-с пальчик F1", "Шпингалет F1"

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти неприхотливые сорта и гибриды огурцов радуют обильным урожаем при минимальном уходе.

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"Мальчик-с пальчик F1". Этот самоопыляемый гибрид известен своим ранним сроком созревания. Высокорослые кусты могут достигать до 3 метров в высоту. Плоды овально-вытянутые, длиной до 9 см и весом до 90 г. Они обладают хрустящей, сочной мякотью и не имеют горечи. Урожайность этого гибрида может достигать 15 кг с квадратного метра.

"Шпингалет F1". Это самоопыляемый гибрид со среднеранними сроками созревания. Плоды этого сорта достигают длины 7-10 см и веса около 90 г. Их поверхность покрыта мелкими бугорками, на которых располагаются светлые шипы. Сладковатый вкус и плотная структура мякоти делают этот сорт привлекательным. Урожайность — до 14 кг на квадратный метр.

"Барабулька F1". Это раннеспелый гибрид, не требующий опыления насекомыми. Плоды этого сорта имеют длину до 12 см и вес от 110 до 150 г. Они характеризуются ярко-зелёной кожицей с выраженными бугорками. Мякоть сочная, ароматная и приятная на вкус. Урожайность составляет около 14 кг с квадратного метра.

Эти сорта огурцов и гибриды отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням, что делает их идеальным выбором для любого садовода.