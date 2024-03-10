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Эти три комнатных растения хорошо растут в ванной комнате: ценят её за влажность и тепло

Три растения для ванной комнаты

2:33
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные цветы — отличное дополнение к любой ванной комнате. Небольшое растение у раковины или в оконной нише душевой кабины привнесёт нотку зелени и жизни в пространство, которое может сильно исказить. Благодаря тёплой температуре и высокому уровню влажности ванные комнаты являются идеальным местом для комнатных растений, которые ценят эти особые условия.

Три растения для ванной комнаты
Фото: Own work by Taken by Fanghong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если в вашей ванной комнате нет окна, через которое свет проникает по всей комнате, выбирайте растения, которые могут выживать при освещении менее четырех часов в день. Растения, которым требуется непрямой свет, могут расти рядом с окном. Сюда входят папоротники, воздушные растения и ряд тропических и полутропических растений, пишет thespruce.com.

Вот рекомендации по комнатным растениям, которые будут хорошо смотреться в обычных условиях ванной комнаты.

Спаржевый папоротник

Воздушный, кружевной папоротник спаржевый любит влажность в ванной. Он хорошо себя чувствует как при умеренном, так и при ярком освещении, поэтому лучше всего выбрать место у окна. Папоротник спаржевый (Asparagus densiflorus) выглядит мягким на ощупь, но на стеблях есть шипы, поэтому будьте осторожны. Это растение очень токсично — держите его подальше от маленьких детей и домашних животных.

Бегония

Многие виды бегоний хорошо растут в контейнерах, и им нравится тепло и влажность полки в ванной. В частности, бегонии рекс (Begonia x rex) с их эффектной листвой хорошо растут в помещении. Бегонии нравятся влажные условия, но не переувлажненная почва, которая может вызвать корневую гниль. Растениям, которые ценятся за свои цветы, нужно светлое место в ванной комнате с небольшим количеством прямых солнечных лучей ранним утром.

Бромелиевые

Они легко дают продолжительное цветение в местах, где большинство комнатных растений вообще не цветут. Зимой бромелиевые распускаются жёлтыми, розовыми или красными соцветиями, которые держатся несколько недель. Бромелиевые включают несколько различных родов растений и десятки видов, многие из которых эпифитные (черпают влагу из воздуха, а не из почвы). Они идеально подходят для поддержания влажности в ванной комнате, но им также необходима хорошая циркуляция воздуха, которую можно обеспечить, включив вытяжной вентилятор в ванной комнате или установив небольшой портативный вентилятор на несколько часов каждый день.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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