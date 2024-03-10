Эти три красивейших комнатных растения будут радовать занятых людей: хорошо растут и при минимуме ухода

Три неприхотливых комнатных цветка

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Эти растения прекрасно растут и при минимальном уходе. Они подойдут и очень занятым людям.

Фото: Own work by Guérin Nicolas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Синельное растение (Acalypha hispida)

Мало кто может удержаться от того, чтобы не потереть пушистые красные цветы, похожие на сережки. Синель быстро растёт и долго цветёт. Её можно выращивать летом на открытом воздухе, а осенью вносить в помещение. Зимой растение частично впадает в спячку, поэтому не подкармливайте его, пока весной не появится новый рост. В период вегетации можно удалять верхушки стеблей, чтобы стимулировать ветвление. Синельному растению для процветания нужна высокая влажность. Опрыскивайте его, когда оно находится в помещении, чтобы сохранить здоровье, пишет thespruce.com.

Рождественский кактус или декабрист (Schlumbergerax buckleyi)

Он особенно долговечен и легко размножается черенками. Длинные сегментированные листья зазубрены по краям. На кончиках стеблей образуются цветы с лепестками разной длины и цветовой палитрой от розовых до красных оттенков. Декабристу нужна хорошо дренируемая почва, ему также необходима высокая влажность.

Кливия или кафрская лилия (Clivia Miniata)

Этот родственник амариллиса выращивается из луковицы и нуждается в привязке цветка к горшку, поэтому не сажайте его в большой контейнер. Как и амариллис, кливия проходит период покоя, прежде чем распустить цветонос. Поздней осенью, когда она впадает в спячку, ей потребуется полная темнота ночью. Для этого поместите их в неиспользуемый шкаф или в картонную коробку. Черенок прорастет в любое время с декабря по апрель, после чего можно возобновить обычный уход.