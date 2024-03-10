Три лучших комнатных цветка для начинающих: хорошо растут при минимальном уходе

Неприхотливые и красивые комнатные растения для начинающих

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Цветущие комнатные растения привносят в ваш интерьер нотку удовольствия. Некоторые из них могут выжить при минимальном внимании. Попробуйте украсить дом этими цветущими комнатными растениями, которым нужен минимальный уход, пишет thespruce.com.

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Африканская фиалка (сенполия)

Лучше всего растёт в контейнере, который позволяет поливать снизу. Если вы предпочитаете использовать стандартный горшок без резервуара для воды, поливайте осторожно сверху, избегая попадания на листья, и дайте почве подсохнуть между поливами. Листья африканской фиалки покрываются пятнами, становятся коричневыми и отмирают при попадании на них холодной воды. Удаляйте опавшие листья с нижней части растения и сажайте в горшок только тогда, когда размер растения указывает на необходимость большего горшка.

Бегония

Чтобы растение хорошо цвело, ему нужно светлое место, но не ставьте его слишком близко к окну, иначе ему может повредить сквозняк. Обратите внимание на сорта с волокнистыми корнями.

Бромелиевые

Эти необычно выглядящие растения относятся к семейству ананасовых. К счастью, большинство из них не достигают размеров ананасовых деревьев. Бромелиевые отличаются яркими прикорневыми розетками и эффектными цветами. Растения тропические, и многие разновидности являются эпифитами или воздушными растениями, поглощающими влагу из атмосферы, а не из растений, на которых они растут. Бромелиевые хорошо себя чувствуют при ярком освещении. Им не требуется много воды, но при хорошем поливе дайте воде просочиться между листьями, где она будет медленно впитываться.