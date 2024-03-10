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Три лучших комнатных цветка для начинающих: хорошо растут при минимальном уходе

Неприхотливые и красивые комнатные растения для начинающих

1:41
Садоводство » Комнатные цветы

Цветущие комнатные растения привносят в ваш интерьер нотку удовольствия. Некоторые из них могут выжить при минимальном внимании. Попробуйте украсить дом этими цветущими комнатными растениями, которым нужен минимальный уход, пишет thespruce.com.

Неприхотливые и красивые комнатные растения для начинающих
Фото: Own work by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Африканская фиалка (сенполия)

Лучше всего растёт в контейнере, который позволяет поливать снизу. Если вы предпочитаете использовать стандартный горшок без резервуара для воды, поливайте осторожно сверху, избегая попадания на листья, и дайте почве подсохнуть между поливами. Листья африканской фиалки покрываются пятнами, становятся коричневыми и отмирают при попадании на них холодной воды. Удаляйте опавшие листья с нижней части растения и сажайте в горшок только тогда, когда размер растения указывает на необходимость большего горшка.

Бегония

Чтобы растение хорошо цвело, ему нужно светлое место, но не ставьте его слишком близко к окну, иначе ему может повредить сквозняк. Обратите внимание на сорта с волокнистыми корнями.

Бромелиевые

Эти необычно выглядящие растения относятся к семейству ананасовых. К счастью, большинство из них не достигают размеров ананасовых деревьев. Бромелиевые отличаются яркими прикорневыми розетками и эффектными цветами. Растения тропические, и многие разновидности являются эпифитами или воздушными растениями, поглощающими влагу из атмосферы, а не из растений, на которых они растут. Бромелиевые хорошо себя чувствуют при ярком освещении. Им не требуется много воды, но при хорошем поливе дайте воде просочиться между листьями, где она будет медленно впитываться.

БЕГОНИЯ. Секреты и особенности ухода в домашних условиях.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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